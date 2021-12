Video: Svěrákovci odtajnili trailer farebnej komédie Betlehemské svetlo

Milý darček dostali fanúšikovia filmárskej rodiny Svěrákovcov. Nový film režiséra Jana Svěráka Betlehemské svetlo dorazí do slovenských kín na jar 2022, tvorcovia však už teraz odtajnili trailer snímky, ktorá vznikla na motívy poviedok Zdeňka Svěráka. V novinke sa okrem neho predstavia v hlavných úlohách Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Vojtech Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský alebo Jitka Čvančarová.





"Je to veľmi farebný film, nič také sme ešte nerobili. Ale všetko je raz prvýkrát," prezradil kameraman snímky Vladimír Smutný. "Dali sme každej postave a jej príbehu vlastnú škálu farieb. Dodržujeme ich v kostýmoch, rekvizitách aj vo farbách dekorácií. Ako sa spolu postavy a ich príbehy stretávajú, vznikajú z toho nové a často naozaj krásne kombinácie. Náš film je komédia plná fantázie a taký žáner si farebnú bohatosť priamo pýta," dodal režisér filmu Jan Svěrák.Aj obsadenie je veľmi "farebné"."Napríklad neherca Martina Polišenského alebo tajomnú dánsku herečku Patríciu Schumann," avizuje Veronika Frantová z distribučnej spoločnosti Magic Box Slovakia. Hereckú spoločnosť doplní aj Vojta Kotek alebo Vladimír Javorský, ktorí sa s Janom Svěrákom stretli pracovne prvýkrát, ale ako sám hovorí, iste nie naposledy. "Sú to obaja skvelí komediálni herci a skutočné hviezdy. Teším sa, keď ich žiaru pocítia vystupovať z plátna aj diváci," dodal režisér.Inšpiráciou pre vznik scenára mu boli poviedky Zdeňka Svěráka. "Baví ma, že sa postavy z rôznych mojich poviedok vo filme stretávajú v nových nečakaných situáciách. Pre film je to stmeľujúci prvok a pre divákov to bude, dúfam, zábavné," vysvetlil"Nič lepšie ako humor proti smútku nemáme," zakončuje Svěrák trailer tak trochu s odkazom na dnešnú neveselú dobu.Na filme sa podieľal aj architekt Jan Vlasák, kostýmová návrhárka Simona Rybáková a strihu sa prvýkrát ujal pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa, strihač František Svěrák.