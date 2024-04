Novinku Keby Bolo Keby si zamiluje každý, kto má rád tanec aj zábavu. Ako už býva v prípade obľúbenej slovenskej formácie zvykom, ich novinke nechýba vtip, nadhľad, chytľavý text a v neposlednom rade aj veľmi výstižný videoklip.

Nabrali nový dych

Členovia skupiny v zložení v Tomáš Smrek – zakladateľ a frontman kapely, Ján Papcun – hráč na bicie, pri oboch ostatných albumoch aj textár niekoľkých skladieb, Martin Čerkala – basgitarista a spevák s rusínskymi koreňmi, Michal Balucha – gitarista, ako najmladší článok zoskupenia a najstarší člen Ján Bak – hráč na dychové nástroje a učiteľ na ZUŠ i konzervatóriu, neprestávajú prekvapovať. Aktuálne pätica členov spojila sily s poľským interpretom Rompey a predstavujú spoločný hit, ktorý roztancuje všetkých! Oni sami sa o novej skladbe vyjadrujú ako hudobnom hurikáne, ktorý je prílevom optimizmu a energie.

Stovky osobných skúseností

Tie boli pre vydanie piesne Keby Bolo Keby smerodajné. Ján Papcun, ktorý stojí za textom, prezrádza viac: „Pri písaní textu som sa inšpiroval práve našimi slovenskými svadbami, na ktorých som sa pohyboval každý víkend viac než 10 rokov. Zažili sme na nich kopec vtipných chvíľ ako padnutá torta na zemi, nevesty v podguráženom stave, ale aj bitky medzi družbami a družičkami – aj také sú slovenské svadby."

Ako je o Teraborsuk známe, ich videoklipy a skladby v slovenskom, ale i rusínskom jazyku nechýbajú na žiadnej zábave. V prípade novinky Keby Bolo Keby bude scenár pravdepodobne rovnaký. Tomáš Smrek, frontman kapely Teraborsuk, hovorí: „Sme pripravení rozvíriť všetky svadobné parkety! Naša skladba vás vtiahne do tanca a nechá vás bez dychu!" S jeho slovami súhlasí i Rompey, ktorý ako neriadená strela dodal skladbe tú správnu živelnosť. „Keď som dostal ponuku od chlapcov zo Slovenska, neváhal som ani chvíľu. Poznal som ich prácu a hity, čiže som nepochyboval o tom, že to dopadne skvele," vyjadril sa na margo nedávnej spolupráce.

Život v každej scéne

Na natáčaní videoklipu k novej piesni participovalo vyše 40 ľudí. Za pútavým scenárom stojí Antónia Kurimský Olšavská, kamera pod drobnohľadom Frenkyho Stružáka priniesla zas život do každej scény. Výsledkom je vizuálny festival, ktorý vám zaručene zdvihne náladu a bude vás držať na nohách.

Klip je situovaný do priestoru sály, kde sa koná svadobná hostina v pokročilom štádiu bujarej zábavy. Na pódiu s červenou oponou vyhráva rómska hudba, hlavnú úlohu vo videoklipe stvárňuje nespútaná nevesta, ktorá vyrába počas svadobnej hostiny rôzne, spoločensky neprípustné situácie. Ako zrejme tušíte, najmä ženíchovi. Ich vzťah pôsobí spočiatku vo vzájomnej nedôveryhodnosti, hlavne zo strany ženícha, napokon však medzi dvojicou vidieť nádhernú symbiózu a šťastie v ženíchových očiach, keď sa môže v skutočnosti popýšiť takou temperamentnou ženou. V priebehu hostiny sa postupne vynárajú rôzne bizarné postavičky, prezentujúce akési panoptikum dnešnej spoločnosti. Ohňový muž ako hosť, ktorý robí šou, družbovia tancujúci fľaškový tanec, dedko odkladajúci peniaze do huslí alebo babička s pohárikom sú iba podaktoré z nich. A to všetko za zvukov hudby, ktorá vás núti vstať zo stoličky. Trúfli by ste si na takúto zábavu?

TERABORSUK a Rompey – Keby Bolo Keby:

Pokračujú v žánri, ktorého cieľom je baviť

Pod ich pôvodným názvom Dynamix ich poznalo celé Slovensko, milióny zhliadnutí ich videoklipov na YouTube sú toho jasným dôkazom. Ani zmena mena im na popularite neubrala, práve naopak. Niet divu, svojou tvorbou šíria radosť a pozitívnu energiu. Novinka Keby Bolo Keby nie je výnimkou.

Pripomeňme si, že kapela vydala v roku 2020 debutový album Tri šibeničky, ktorý medzi fanúšikmi silno zarezonoval a Teraborsuk zaň dostal platinovú platňu. Inak tomu nebolo ani v prípade albumu Dobre sa mám z roku 2023 (zlatá platňa), pričom oba nosiče pokrstil na jeseň minulého roka známy hudobný expert Juraj Čurný.