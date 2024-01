Video: Tvorcovia mysteriózneho thrilleru Smršť zverejnili trailer

Po Trhline prinesie režisér Peter Bebjak 4. apríla do kín ďalší film nakrútený na motívy bestsellera Jozefa Kariku, mysteriózny thriller Smršť. V hlavných úlohách sa predstavia Tomáš Maštalír a Anna Geislerová. Tvorcovia snímky s príbehom odohrávajúcim sa v kúpeľnom komplexe uprostred lesov, kde sa objaví hrozivý halný vietor, zverejnili v stredu trailer.





Halný je zvláštny meteorologický jav, ktorý ovplyvňuje nielen prírodu, ale aj ľudí. V miestach, kde sa vietor fönového typu objavuje, narastá počet ochorení od migrén až po psychózy. "Rýchle zmeny tlaku vzduchu, ktoré sú s ním spojené, majú údajne na človeka množstvo negatívnych účinkov. Niektorí ľudia bývajú viac podráždení, nervózni či agresívni. Tí, ktorí majú depresiu, zvyknú pociťovať zhoršenie stavu," približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm. Dodáva, že filmová Smršť bola Karikovou knihou voľne inšpirovaná, a tak nejde o jej priame prenesenie do podoby scenára. "Motív a tajomno legendy, ktorá ovplyvňuje hrdinov príbehu a odráža ich tajomstvá, však ostali zachované. Diváci tak uvidia príbeh, ktorý je rozšírením a pokračovaním obľúbenej knihy."V hlavnej úlohe forenzného psychológa Martina Langa, snažiaceho sa preniknúť do mysle jediného preživšieho "jazdy smrti", uvidia diváci Tomáša Maštalíra, ktorý sa objavil už v mysterióznom thrilleri Trhlina. Podľa herca sú tieto filmy iné obsahovo, formálne aj príbehovo. "Spoločné alebo podobné znaky môžeme vidieť v poetike motívov Jozefa Kariku. Rovnako ako aj v istej nepredvídateľnosti deja, ktorá je zdrojom napätia v príbehu. Zároveň to typické zahrávanie sa so psychikou postáv, ktorým sa v príbehu začnú diať naozaj zvláštne a ťažko vysvetliteľné veci," poznamenáva Maštalír. "To, čo bolo dobré a fungovalo v Trhline, je v Smršti ešte lepšie a ide ešte ďalej," hodnotí herec.