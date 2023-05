Video: Tvorcovia snímky Smolu nosíš ty, láska zverejnili trailer

Tvorcovia česko-slovenskej snímky Smolu nosíš ty, láska zverejnili oficiálny trailer. "Bola to príjemná jazda so super ľuďmi, z čoho sa veľmi teším. Verím, že tú úžasnú atmosféru, ktorú sme počas nakrúcania zažívali my, pocítia aj ľudia v kinách," uviedol k snímke "o dobrodružstve, zábave a romantickej láske" jej režisér Samuel Spišák. Diváci sa podľa neho môžu tešiť na príjemný letný príbeh. "Plný nevtieravého humoru, krásnych situácií, charakterov s hĺbkou a fantastických hercov, ktorí majú čo hrať," opisuje filmár, pre ktorého je titul Smolu nosíš ty, láska prvým väčším režisérskym počinom.





Nálada počas nakrúcania bola výnimočná aj podľa producentky filmu Michaely Čobejovej. Ako hovorí, všetko klapalo ako hodinky. "A to aj napriek tomu, že to bolo občas náročné. Napríklad, pri scénach na mori sme mali päť člnov a prekladali sme sa z plachetnice na rýchločln, z neho na druhý čln. Ako suchozemci v tom nie sme zbehlí," vysvetľuje herečka a podčiarkuje, že filmári mali ťažké scény. "Naháňanie na motorke v tuneli, stroskotanie na pustom ostrove pri výpeku 40 stupňov či zlaňovanie v horách... Aj napriek tomu sme si to všetci užili," dodáva Čobejová.V romanticko-dobrodružnom filme Smolu nosíš ty, láska, ktorý uvedie do slovenských kín CinemArt 15. júna, účinkujú aj Ivan Franěk, Jakub Štáfek, Leona Skleničková, Ady Hajdu, Marko Igonda či Kristína Tormová.