Video: V hlavnej úlohe nevera. Martina Schindlerová prekvapuje novinkou so silným kontextom

Po tvorivej pauze, ktorú si svojho času dopriala, sa vrátila na pódiá zrelšia, vďaka životným skúsenostiam silnejšia, no hlavne s obrovskou chuťou tvoriť. Na jej piesňach je to v ostatných rokoch aj cítiť.

Martina má v porovnaní s mnohými hudobníčkami konkrétnu výhodu. Jej piesne sú uveriteľné. Napriek mladému veku vás ihneď presvedčí, že po umeleckej stránke ju inšpiruje sám život i osobné skúsenosti. Azda aj preto sa fanúšikovia v jej textoch veľakrát nájdu. Na slovách k novinke Povedz mi si dala pritom obzvlášť záležať.

Napriek vážnejšej vzťahovej téme, ktorú sa rozhodla zhudobniť, je výsledok novej pesničky ladený do chytľavého popu. Keďže na nej spolupracovala s nemenej známym hudobníkom a producentom Tomim Popovičom, skladba má potenciál osloviť široké publikum. Viac už prezrádza sama: „Nevera je chúlostivá téma, preto zasahovali do textu až štyria textári, vrátane mňa. Nevera je stále tabu, aj keď vieme, že sa dotýka mnohých vzťahov. To je dôvod, prečo som aj taký text prijala. Dáva mi to zmysel, keď pomenujeme veci pravým menom a tých, ktorým tento stav nevyhovuje, povzbudíme na ceste k novému začiatku. Život je príliš krátky na to, aby v ňom človek zostal zaseknutý a trápil sa.“

Martina netají, že práve touto piesňou chce dodať silu tým, ktorí aktuálne tápajú na životnej križovatke a (napríklad aj) kvôli toxickému vzťahu netušia, kam budú smerovať ich ďalšie kroky.

Nesúď človeka, kým nechodíš v jeho topánkach

Hlavnou inšpiráciou pri písaní textov sa stali pre Martinu Schindlerovú

príbehy z bežného života ľudí, nielen vlastné, ale aj z jej najbližšieho a širšieho okolia.

„V texte sme vyjadrili postoj, že aj keď sa zamiluješ do zadaného muža, treba ho poslať domov vyriešiť si situáciu, aby mal váš vzťah vôbec perspektívu. Samozrejme, tie role môžu byť postavené aj opačne a určite, že sa to ľahšie hovorí, ako to býva v realite. Je aj také príslovie, že nikdy nesúď človeka, kým nechodíš v jeho topánkach,“ konštatuje Martina Schindlerová a takisto zdôrazňuje fakt, že sa v piesni nesnaží moralizovať, ale skôr zdôrazniť, že výhovorky a sebaklam nás často zbytočne brzdia v ďalšom napredovaní.

Kúsok adrenalínu na „pľaci“

Tak, ako znie aj samotná pesnička, rovnako i natáčanie videoklipu prebiehalo v uvoľnenej, priateľskej atmosfére. A to napriek tomu, že v ňom nebola núdza ani o pár adrenalínových momentov. „Natáčanie videoklipu sme mali ukončiť do polnoci, no neplánovane bolo nutné potiahnuť až do ranných hodín. Našťastie, všetci prítomní boli profíci a po celý čas ešte aj v dobrej nálade, čo sa myslím odzrkadlilo aj na výsledku. V jednom momente som však mala problém sama so sebou, keď som po dlhom státí v podpätkoch začala cítiť mdloby. Vizážistka Lucka Ružová, s ktorou chodievam behať, si to všimla skôr ako som sa stihla posťažovať, a podala mi hroznový cukor. Ten ma zachránil, a mohli sme pokračovať. Vidno, že ma dobre pozná,“ spomína si na udalosti spred niekoľkých dní Martina.

Improvizácia so šatami

Okamžitému riešeniu zo strany speváčkinho tímu sa nevyhli ani jej šaty, ktoré Martina zohnala doslova v hodine dvanástej. „Šaty femme fatale, ktoré som mala oblečené v klipe, pripomínajú šaty, ktoré mala na sebe ikonická Jessica Rabbit, kreslená speváčka z dielne Disney. Vyberali sme ich na poslednú chvíľu, keďže pôvodné šaty neboli dostatočne červené, čo bola hlavná požiadavka režiséra,” smeje sa Martina. Červené outfity, prispôsobené k dejovej línii naznačeného príbehu nevery, vytvárajú signifikantný vizuál klipu. „Príbeh nevery som si zahrala spolu s komparzistom Tomášom, a aj keď v klipe musíme pôsobiť vážne, lebo je to predsa vážna téma, medzi klapkami sme sa na pľaci dobre zabávali,“ uzatvára Martina Schindlerová dojmy z novembrového nakrúcania klipu k piesni Povedz mi.

Martina Schindlerová – Povedz mi:

Kto je Martina Schindlerová?

Martina Schindlerová sa narodila 29. júna 1988 v Bratislave. V siedmich rokoch ju rodičia prihlásili na ZUŠ, kde navštevovala hodiny spevu. Ako jedenásťročná bola na základe talentových skúšok prijatá do hudobnej školy, v rámci ktorej vznikla kapela ProRock a Martina s ňou vystupovala od trinástich rokov.

Na prelome rokov 2004 -2005 sa zúčastnila prvej série speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, kde obsadila druhé miesto a ako strieborná Superstar sa vryla do pamäti širokej verejnosti. Po skončení súťaže vydala debutový album Patríme k sebe, ktorý produkoval Stano Šimor a stal sa najúspešnejším albumom za rok 2005, za čo bola odmenená ziskom dvoch ocenení hudobnej akadémie Aurel 2005 v kategórii Najpredávanejši album - speváčka a Najpredávanejší album - absolútny víťaz.

V ankete Slávik sa v roku 2005 umiestnila na piatom a v roku 2006 na celkovo štvrtom mieste. Druhý album Čo sa to tu deje! pripravila s producentom Oskarom Rózsom. Album vyšiel v lete 2008, na jeseň toho istého roka sa stal platinovým.

Po krste druhého albumu dňa 5. júla 2008 nás speváčka reprezentovala na Medzinárodnom hudobnom festivale v Turecku (International Çeşme Song Contest). V roku 2019 začala znova pôsobiť na hudobnej scéne a vydala postupne single Radšej mi chýbaj, Pokoj svätý, Búrky, Dokedy, Tanec, Blízko hviezd, Šiesty zmysel, Za čiarou a Povedz mi.