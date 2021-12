Video: V Košiciach vzniklo Rozprávkovo so svetelnou inštaláciou

Svetelná inštalácia na rozprávkové motívy od piatka (10. 12.) krášli košický Mestský park. V rámci Košických rozprávkových Vianoc ju tam večer rozsvietili s prvkami zo známych rozprávok, ako sú Červená čiapočka, Medovníková chalúpka a Perinbaba. Informoval o tom magistrát mesta.



Do Vianoc by v parku a krajine Rozprávkovo mala pribudnúť ešte jedna rozprávková postava. Na tom, aby tieto svetelné inštalácie potešili obyvateľov a návštevníkov mesta, sa uplynulé dva mesiace podieľalo takmer 20 ľudí zo spoločnosti, ktorá pre mesto predtým vymyslela originálny motív svietiacej košickej vianočnej vločky.



Celá vianočná výzdoba v centre mesta na Hlavnej, Bielej, Františkánskej, Uršulínskej a Univerzitnej ulici, ako aj anjelici pri Spievajúcej fontáne a Michalskej kaplnke, a Rozprávkovo v Mestskom parku vyšli podľa magistrátu zhruba na 30.000 eur. Peniaze na tento účel schválilo v rozpočte na tento rok mestské zastupiteľstvo, sponzorsky pomohli aj košické oceliarne.



Cieľom inštalácií bolo podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka priniesť do mesta niečo nové a netradičné, čo nie je bežné v iných mestách. "Som veľmi rád, že sa takéto Vianočné prekvapenie v Mestskom parku stretlo s pozitívnou odozvou všetkých vekových kategórií Košičanov. Toto je ešte len začiatok, každý rok chceme krajinu Rozprávkovo rozširovať ďalšími svetelnými prvkami na motívy známych slovenských rozprávok. Tieto postavičky už zostanú vo vlastníctve mesta," uviedol. Priblížil, že postavičky sa rozžiaria v čase od 16.00 do 21.30 h.



Mesto oznámilo, že na vianočnú atmosféru si zatiaľ musí počkať most pri Kunsthalle. Tesne pred jeho opätovným rozžiarením sa zistilo, že elektroinštaláciu na troch miestach niekto prestrihol. Keďže sú tam zapojené špeciálne káble, budúci týždeň by ich mali prísť vymeniť a následne by sa most nad Štefánikovou ulicou mohol rozsvietiť.