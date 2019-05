VIDEO: V Terchovej sa varili halušky, na eurovoľby nezabudli

Na snímke súťažiaci počas varenia bryndzových halušiek na podujatí MS vo varení a jedení bryndzových halušiek v Terchovej dňa 25. mája 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Terchová 25. mája (TASR) – Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek prilákala v sobotu do Terchovej 18 tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Ruska a Rumunska. Podľa hlavného organizátora Jozefa Miča súťažili v dvoch slovenských a jednom medzinárodnom kole.povedal Mičo.Jedným z účastníkov podujatia v amfiteátri Nad bôrami bol predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku František Merka.uviedol Merka.Po súťaži však nezostanú v rodisku Juraja Jánošíka, ale v nedeľu hneď po raňajkách odídu späť do Rumunska, aby stihli hlasovať v eurovoľbách.zdôraznil predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.Eurovoľby naopak vynechá Jaromír Rozsypálek z Mikulčíc pri Hodoníne v Českej republike, jeden zo štvorčlennej slovensko-moravskej partie chlapov, ktorí prešli na konskom povoze z Lysej pod Makytou do Terchovej viac ako 90 kilometrov.vysvetlil.Jedenie trojkilovej porcie bryndzových halušiek obohatil člen Družiny spod Makyty spontánnym tancom pred hlavným pódiom.dodal Rozsypálek.Voľby do Európskeho parlamentu si ale nenechal ujsť ďalší člen Družiny spod Makyty Jaroslav Drienik, ktorý rovnako vyrazil na cestu z Lysej pod Makytou do Terchovej.doplnil.V priestoroch obecného úradu v Terchovej majú voliči v sobotu k dispozícii dva okrsky. V jednom z nich evidovali v sobotu popoludní väčší počet domácich voličov, v druhom väčší počet voličov s voličskými preukazmi.