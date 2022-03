Video: V Turecku otvorili najdlhší visutý most na svete s názvom 1915 Canakkale

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok slávnostne otvoril nový visutý most cez prieliv Dardanely, ktorý je považovaný za najdlhší svojho druhu na svete. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Most s názvom 1915 Canakkale s rozpätím hlavného poľa 2023 metrov postavilo konzorcium tureckých a juhokórejských spoločností za 2,5 miliardy eur. Celková dĺžka mosta, ktorý je súčasťou novej diaľnice, je 4,6 kilometra.



Most spája mesto Gelibolu, ktoré sa nachádza na európskej strane tureckej provincie Canakkale na severozápade krajiny, s mestom Lapseki na ázijskej strane. Cestujúcim skracuje cestu cez prieliv na šesť minút v porovnaní s predchádzajúcou jeden a pol hodinovou cestou trajektom, uviedol Erdogan.



Most otvorili pri príležitosti 107. výročia bitky o polostrov Gallipoli, známej aj ako operácia Dardanely.



Ako pripomína AFP, Erdogan sa počas svojej vlády, najskôr ešte ako premiér a neskôr už aj ako prezident, často chválil megalomanskými projektmi vrátane v poradí tretieho mosta cez Bosporský prieliv.



Odporcovia zmieneného projektu tvrdia, jeho stavba vyústi v meste Istanbul do bezuzdnej výstavby a vládu z veľkej časti zbytočne zadlží.