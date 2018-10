VIDEO: Vémola či Buchinger v Bratislave, návrat hlási aj Tomi Kid

Na snímke vľavo slovenský pästiar Tomáš "Kid" Kovács vpravo promotér turnaja a raper Patrik Vrbovský, známy pod umeleckým menom Rytmus, počas tlačovej konferencie pred galavečerom XFN 14 v Bratislave 17. októbra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke majster zmiešaných bojových umení (MMA) na Slovensku Ivan Buchinger počas tlačovej konferencie pred galavečerom XFN 14 v Bratislave 17. októbra 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. októbra (TASR) - Český veterán UFC Karlos Vémola a Slovák Ivan Buchinger budú najväčšími lákadlami galavečera zmiešaných bojových umení XFN 14, ktorý sa uskutoční v nedeľu 18. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Predstavia sa aj ďalší domáci bojovníci Ľudovít Klein, Miroslav Štrbák, Vojto Barborík a Roland Čambal, návrat do ringu absolvuje najúspešnejší slovenský profesionálny boxer Tomáš Kovács.vyhlásil výkonný riaditeľ organizácie Petr Kareš.Tridsaťtriročný Vémola (bilancia v UFC 2-4, celkovo 22-5) je šampión XFN v poloťažkej hmotnostnej kategórii. Jeho súperom bude o štyri roky starší Moise Rimbon zo Spojených arabských emirátov (25-11), ktorý neprehral pred časovým limitom od roku 2002. Čech zdolal začiatkom októbra Poliaka Mateusza Ostrowského spôsobom TKO v druhom kole:Pre Vémolu bude najbližší súboj dôležitý aj z pohľadu prípadného návratu do UFC. Do najprestížnejšej americkej organizácie sa v budúcnosti môže dostať aj 32-ročný Buchinger (34-6), na ktorého čaká pred bratislavským publikom Chasan Aškabov. Ten má celkovú bilanciu v MMA 16-2 a ak dosiahne siedme víťazstvo za sebou, otvorí mu to dvere práve do UFC.zdôraznil Kareš.uviedol Buchinger pred stretnutím o titul v perovej divízii."Tomi Kid" sa vráti do profesionálneho ringu po vyše dvoch rokoch, meno jeho oponenta zverejnia organizátori v nasledujúcich dňoch, no nepôjde o premiérový vzájomný duel:Kovács v súčasnosti zastáva aj funkciu prezidenta Slovenskej boxerskej federácie (SBF):Na XFN 15 (27. decembra v Prahe) bude v úlohe trénera Patrika "Rytmusa" Vrbovského, ktorý pôsobí ako slovenský promotér XFN a koncom roka nastúpi proti českému raperovi Marpovi na boxerské meranie síl.