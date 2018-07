VIDEO: VESMÍRNE DVOJIČKY:Svetové observatóriá odhalili vzácny asteroid

Tri z najväčších pozemských rádioteleskopov na svete zachytili v minulom roku asteroid, ktorý skrýva zaujímavé tajomstvo. Vedci po dôkladnej analýze zistili, že ide dokonca o dva objekty.

Viac „očí“, famóznejšie výsledky

Vesmírni bratia

Blízkozemský asteroid s označením 2017 YE5 objavili vedci 21. decembra 2017 v marockom observatóriu. Až do konca júna tohto roku o ňom nepoznali žiadne presnejšie detaily, uvádza sa v správe NASA Pohľad na asteroid plánoval upriamiť aj známy teleskop Arecibo v Portoriku, keď ho kolegovia z Goldstonu upozornili na jedinečné vlastnosti telesa a poprosili o spoluprácu. Vedci z oboch pracovísk sa stretli 24. júna v Západnej Virgínii a začali spoločné pozorovanie.Teleskop Arecibo vyslal k objektu rádiový signál a observatórium Green Bank zase zachytávalo ten odrazený. Spoločne sa im podarilo potvrdiť, že asteroid tvorí sústava dvoch telies, ktoré obiehajú vzájomne okolo seba.Snímky z teleskopov naznačujú, že oba objekty sú väčšie ako pôvodne spozorovaný jeden asteroid. Majú veľkosť približne 900 metrov a vzájomný obeh im trvá približne 20 až 24 hodín.Zaujímavosťou je, že čo sa týka zloženia, nie sú homogénne. Každý z nich odráža svetlo rozdielne. To naznačuje, že by mohli mať rozličnú hustotu prípadne byť zložené z odlišných materiálov.Vedci majú z tohto zoskupenia o to väčšiu radosť, že podobné systémy sú zriedkavé. Ide v poradí o štvrtý objav dvojice asteroidov s približne rovnakou veľkosťou. Podobných systémov spozorovali od roku 2000 približne 50. Vo väčšine prípadov má ale jeden z dvojice objektov oveľa väčšie rozmery.