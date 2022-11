Video: Vianočný príbeh prináša na plátna aj Pierra Richarda

Príbeh sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy sa hrdinovia stretávajú s rodinnými príslušníkmi, ale aj s úplne náhodnými ľuďmi, ktorí im ovplyvnia život. Spolu potom prežijú - občas aj neplánovane - neuveriteľnú vianočnú jazdu. Snímka prichádza do kín už 24. novembra.





Karla Rodena, veľmi pestrú postavu prostorekého politika Skálu, čaká deň plný “pravdy”. Jeho mamu Jiřinu Bohdalovú, šarmantnú herečku Skálovú, zas príjazd jej francúzskeho priateľa. Politikov šéf v podaní Hynka Čermáka a jeho žena Jana Plodková sa ocitnú v bizarnej situácii, ktorá hrozí krachom manželstva. Jaroslav Plesl ano sympatický kňaz stretne Mášu Málkovú stvárňujúcu tajomnú Dianu. Mladá rozhlasová technička alias Anna Fialová nedopatrením spustí lavínu nečakaných udalostí, ktorú napraví až stretnutie s mladým doktorom Vladimírom Polívkom. Svoje zaujímavé postavy si vo filme prežijú aj roly Václava Neužila, Sáry Sandevy, Jana Nedbala, Jitky Sedláčkovej, Pavla Kříža či Pavly Beretovej. Unikátnym je tento film aj vďaka roli, ktorú stvárnil francúzsky herec Pierre Richard, ale aj to, že sa v ňom prvýkrát po 30 rokoch stretnú pred kamerou v komediálnej polohe legendárne duo Jiří Lábus a Oldřich Kaiser.“Keď som pôvodne od producentov dostala ponuku na vianočnú komédiu, bola som trochu prekvapená,” povedala, “Ale čím viac sme sa o námete rozprávali, tým viac bolo jasné, že sa na jeho poňatí úplne zhodneme. Chceli sme plnokrvný príbeh s obsahom, so zaujímavými hrdinami a nečakanými udalosťami. Žiadnu presladenú limonádu, ale originálny príbeh, ktorý pravdivo, i keď s nadsázkou a v zábavnej forme, odráža celú škálu vianočných emócií.”Tieto tvorcovia sprostredkúvajú cez naozaj široké spektrum postáv, z ktorých ale každá má svoj priestor. “Máme päť hlavných dejových línií a niekoľko hrdinov,” približuje, “Každý má svoj priestor a svoje zázemie, z čoho vyplývajú aj lokácie.”

Všetci z hercov mali pri nakrúcaní niečo zložitejšie a niečo menej. Nakrúcalo sa počas pandémie, ktorá narúšala priebeh, nútila nosiť rúška a zvýšiť pozornosť na túto formu bezpečnosti. Niektorí predviedli svoje schopnosti korčuľovania sa na ľade, niektorí mali problém napríklad dokonca s jazykom. “Najnáročnejšia na filme pre mňa bola francúzština,” smeje sa Jiřina Bohdalová, “Do hlavy mi išla veľmi ťažko, dalo mi to dosť práce.”



Realita Vianoc



Hoci sa snažíme stále udržať ducha Vianoc a láskavú atmosféru, azda najmä kvôli deťom, faktom je, že pre niektorých sú Vianoce pomerne náročným obdobím, na čo film tiež poukazuje. “Snímka ukazuje Vianoce také, aké sú, nie také, aké by sme ich chceli mať,” povedal syn Bolka Polívku, Vladimír, “Vianočný čas je pre nás posvätný a film ho dosť drzo zhadzuje tým, ako ukazuje jeho realitu. Sú v ňom najrôznejšie peripetie a momenty zo života - stres, hádky…”



Snímku do našich kín prináša distribučná spoločnosť CinemArt SK už 24. novembra.