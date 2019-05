Video: Víťazom Eurovízie 2019 je holandský spevák Duncan Laurence

Na archívnej snímke holandský spevák Duncan Laurence. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke holandský spevák Duncan Laurence. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 19. mája - Holandský spevák Duncan Laurence zvíťazil vo finále pesničkovej súťaže Eurovízia 2019, ktorá sa konala v sobotu večer v izraelskom Tel Avive.Laurence - vlastným menom Duncan de Moor - porazil zvyšných 25 súťažiacich, keď získal najviac bodov so svojou milostnou baladou Arcade inšpirovanou príbehom svojej kamarátky, ktorá stratila lásku svojho života, ako aj osobnou skúsenosťou samotného speváka, píše agentúra DPA.Laurence (25), ktorý sa v roku 2016 priznal k bisexualite, využil túto príležitosť a vyzval ľudí k tolerancii a porozumeniu.Na druhom mieste sa umiestnil taliansky spevák Mahmood s piesňou Soldi. Tretie miesto obsadil zástupca Ruska Sergej Lazarev s piesňou Scream. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Holandsko zvíťazilo v súťaži Eurovízie už po piaty raz, naposledy v roku 1975.Počas finále 64. ročníka populárnej televíznej súťaže vystúpila aj americká speváčka Madonna, ktorá zaspievala svoju novú pieseň Future z jej pripravovaného albumu Madame X, ako aj jeden zo svojich známych hitov Like A Prayer.Samotná Madonna čelila výzvam kampane vedenej Palestínčanmi, aby sa na podujatí v Izraeli nezúčastnila. Kráľovná popu to však odmietla s tým, že "nikdy neprestane hrať hudbu, aby vyhovela politickej agende niekoho iného". Avšak dvaja tanečníci 60-ročnej speváčky mali počas jej vystúpenia na chrbátoch izraelskú a palestínsku vlajku, čím zjavne vyzývali k zjednoteniu. Islandská skupina Hatari zase ukazovala palestínsku vlajku v závere počas oznamovania výsledkov.Agentúra AFP pripomenula, že organizátori Eurovízie dbajú na to, aby podujatie zostalo apolitické.Pesničková súťaž Eurovízie (Eurovision Song Contest) sa koná nepretržite od roku 1956 a je jedným z najdlhšie vysielaných televíznych programov na svete. Pôvodným zámerom jej vzniku bolo prispieť k upevneniu vzťahov medzi jednotlivými krajinami Európy po druhej svetovej vojne. Súťaž organizuje Európska vysielacia únia (EBU).Podľa pravidiel súťaže je usporiadateľom nasledujúceho ročníka vždy víťazná krajina, takže právo organizovať 65. ročník Eurovízie získalo Holandsko.V roku 2018 sa vo finále v portugalskom Lisabone zvíťazila izraelská speváčka Netta Barzilaiová s piesňou Toy.