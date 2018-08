VIDEO: Vodní slalomári chcú po nevydarených MSJ na domácej vode uspieť

Na snímke kanoista Marko Mirgorodský počas mediálneho tréningu slovenskej reprezentácie vo vodnom slalome pre ME juniorov a ME do 23 rokov na kanáli v Čunove 13. augusta 2018. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 13. augusta (TASR) - Napraviť si chuť po nie celkom vydarených MSJ vo vodnom slalome v talianskom meste Ivrea. To je hlavný cieľ slovenských reprezentantov na domácom kanáli v Čunove, kde sa od stredy 15. augusta do nedele 19. augusta uskutoční kontinentálny šampionát spolu s ME vo freestyle na kajaku.Pred tromi týždňami na MSJ nepostúpil Marko Mirgorodský v singli do 23 rokov do finále. Obhajca titulu patril medzi najväčších favoritov, no v semifinále obsadil až 20. miesto.povedal Mirgorodský, ktorý si po MS potreboval najmä dobre oddýchnuťSlovensko bude mať v Čunove niekoľko horúcich želiezok v ohni, medailové očakávania sú spojené okrem Mirgorodského najmä s menami ako Jakub Grigar, či juniorka Soňa Stanovská.uviedol vedúci družstva Slovenska Peter Cibák.Stanovská sa v Čunove predstaví v K1 i C1. V Ivrei získala v prvej disciplíne striebro, v druhej bronz.Dosiahnuť lepší výsledok chce aj Jakub Grigar, ten na svetovom šampionáte skončil siedmypovedal Grigar.