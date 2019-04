VIDEO: Z hasičskej zbrojnice v obci Debraď by mohlo vzniknúť múzeum

Na snímke bývalý hasič Eugen Szepesi ukazuje hasičskú techniku. Debraď, 20. apríla 2019. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Debraď 21. apríla (TASR) – Za veľkými drevenými dverami hasičskej zbrojnice v obci Debraď v okrese Košice-okolie sa nachádza množstvo techniky, ktorú kedysi používal tamojší dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Obec chce z týchto predmetov vytvoriť múzeum. Uchovali sa napríklad viac ako 100 rokov stará striekačka, vozidlá, uniformy, prilby, fotografie či desiatky diplomov z hasičských súťaží.Na históriu DHZ v Debradi, ktorá siaha asi do roku 1888, sú pyšní najmä jeho bývalí členovia. Ako povedala starostka Adrianna Gergely Papp, zbrojnicu aj samotnú techniku je potrebné dať do poriadku. Zriadenie múzea by podľa jej odhadu mohlo stáť od 7000 do 10.000 eur.uviedla.Podľa bývalého hasiča, 67-ročného Eugena Szepesiho, je jedným z najvzácnejších kúskov striekačka, ktorú kedysi ťahali kone.priblížil.Bohatú históriu DHZ v Debradi pripomínajú aj vlajky hasičov. Napriek tomu, že v súčasnosti DHZ v obci nie je, stále majú v zbrojnici svoje miesto hadice, prilby či opasky. Na stenách sú rôzne informačné tabule. Ako hovorí, všetko je potrebné vytriediť a technika sa dá opäť sfunkčniť jednoduchou údržbou.Všetko, čo by raz mohlo byť v múzeu, sa podľa jeho slov zachovalo vďaka vtedajšiemu veliteľovi miestneho DHZ Gustávovi Šimonovi. Aby veci uchránil, kľúče od hasičskej zbrojnice nikomu nepožičiaval. Jeho uniforma je uložená na obecnom úrade. Chlapci z dediny ho považovali za svojho učiteľa.zaspomínal si Szepesi.Najviac miesta v plánovanom múzeu pravdepodobne zaberú dve nákladné autá značky Praga. Keď ich využívali na hasičské zásahy, pripojili k nim príves so striekačkou. Odviezli sa na nich, aj keď chceli ísť sledovať futbalový zápas mimo obce.povedal. Podľa neho mali ako dobrovoľní hasiči možnosť cestovať a spoznávať okolie, keďže sa hasičské súťaže konali na rôznych miestach.dodal s tým, že dobrovoľným hasičom v Debradi bol kedysi takmer každý, pre mladých chlapcov to bola záľuba. Neraz, keď prišli zo školy, išli si len tak zatrénovať.Miestny DHZ pomáhal napríklad pri požiari v obci v roku 1911. Podľa niektorých obyvateľov vypukol v čase, keď bola väčšina ľudí v kostole, oheň sa im už nepodarilo uhasiť. Zastavila ho až plechová strecha fary, vraj vtedy zhorelo 12 domov.Debradskí dobrovoľní hasiči pomáhali profesionálom aj pri požiari kláštora v Jasove na prelome 60. a 70. rokov.opísal bývalý dobrovoľný hasič.Ako hovorí, činnosť DHZ v Debradi sa skončila približne v 80. rokoch - približne v čase, keď v neďalekej Moldave nad Bodvou začali pôsobiť profesionálni hasiči. Keďže sa podľa neho obec omladzuje, nádej na obnovu tejto tradície nestráca. Zážitok z pohľadu na techniku a záujem o ňu prejavil aj jeho šesťročný vnuk, ktorému ukázal hasičskú zbrojnicu asi pred dvomi rokmi.uzavrel Szepesi.