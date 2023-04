Video: Z. Predná nahrala titulnú pieseň k snímke Smolu nosíš ty, láska

Speváčka Zdenka Predná sa vracia na hudobnú scénu, aby dodala odvahu ľuďom, ktorí chcú zmeniť svoj doterajší život. "Veď kedy, keď nie teraz," komentuje svoj nový počin s názvom La la la la. Ide o titulnú skladbu romanticko-dobrodružného filmu režiséra Samuela Spišáka Smolu nosíš ty, láska. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.





"Je mi jedno kam, odplávam. Do diaľky, niekam za oceán. Odpustím, no nezabúdam, oblaky rozfúkam do strán. Mám sa trápiť nad tebou, veď si rieka bez brehov," vyznáva sa v úvode piesne Predná. Slová sú podľa nej o niekom, kto po sklamaní túži začať odznova, niekde ďaleko a na novom mieste. "Cíti v sebe silu, ktorú doteraz potláčal a vie, že šťastie je v jeho rukách. Že stačí pustiť staré nefunkčné, aby sa nové a krásne mohlo udiať," vysvetľuje speváčka. "Stačí sa postaviť za seba, zmeniť hranice, dať sa na prvé miesto a urobiť prvý krok," dodáva.Časť videoklipu vznikla v dome Prednej a jej partnera, hudobného producenta Oskara Rózsu, v Banskej Štiavnici. Tvorcovia sa počas nakrúcania snažili autenticky zachytiť svoj harmonický vzťah a atmosféru. "Domov je miesto, kde vonia káva a deti sa smejú dlho a nahlas, až nás z toho bolí hlava. A preto si môžeme opäť dať kávu, aby sme im stíhali a udržiavali si jej príjemnú vôňu," hovorí spoluautorka skladby. "Rodina, láska, domov, hudba, sloboda, pravda a zdravie sú naše priority a, samozrejme, peniaze na kávu," dodáva Predná.Pod text sa spolu s ňou podpísal Peter Kollár, autormi hudby sú Rózsa a Ivan Véreš, réžie videa sa ujal Vlado Kriško. Súčasťou videoklipu sú zábery z pripravovanej snímky Smolu nosíš ty, láska. "Skladba La la la la fantasticky vystihuje pointu nášho filmu, a preto veríme, že optimizmus a nádej v šťastnejší život prenesieme nielen na plátna kín, ale aj do slúchadiel pri behu či do áut cestou za letnými zážitkami," zhodnotila herečka a producentka filmu Michaela Čobejová.Snímka inšpirovaná skutočnými udalosťami príde do kín 15. júna. Premiéru klipu titulnej piesne naplánovali na sobotu 29. apríla.