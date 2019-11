 Video: Zákrok roka? Mrštný Rask zabránil takmer istému gólu a nevie vysvetliť ako

22.11.2019 - Do konca tretej tretiny súboja Boston - Buffalo zostávalo niečo cez 15 minút, keď fínsky brankár v službách domáceho tímu Tuukka Rask zachránil svoje mužstvo od takmer istého gólu. Buffalo by ním v tej chvíli znížilo náskok súpera na 2:3.

Extra zákroky nerobí často

Prvá hviezda zápasu





Nestalo sa, keďže Rask mrštným skokom a vzápätí vyrážačkou zabránil puku dostať sa do bránky po strele Evana Rodriguesa. A to ešte krátko predtým vinou vlastného spoluhráča Charlieho McAvoya prišiel o hokejku."Takéto extra zákroky nerobím príliš často. Radšej sa snažím zostať v základnom postoji. Je však zábavné pripísať si také niečo. Je to jeden z tých inštinktívnych zásahov, ktoré ani neviem vysvetliť. Iba sledujete, čo sa deje a viete, že musíte zasiahnuť. A potom vás trafí puk," vysvetlil Tuukka Rask."Pravdepodobne zákrok roka. Treba sňať klobúk a ísť ďalej," reagoval Evan Rodrigues, ktorému Rask vzal radosť z gólu.Buffalo napokon znížilo v Bostone na 2:3, ale vyrovnania a zisku bodu sa už nedočkalo. Rask si pripísal 36 zákrokov a stal sa prvou hviezdou zápasu.Fín je dlhodobo brankárska jednotka Bostonu a spolu so svojou dvojkou Slovákom Jaroslavom Halákom tvoria najlepší tandem v profilige."Ešte že sme dnes mali Raska, najmä v prvej tretine urobil veľa dobrých zákrokov. Vďaka nemu to bolo po prvej tretine vyrovnané a neprehrávali sme o päť gólov," pochválil spoluhráča Brad Marchand, autor dvoch gólov proti Buffalu.