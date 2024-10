Video: Zuzana Smatanová a Richard Autner nahrali duet Prútikár

Zuzana Smatanová a Richard Autner nahrali duet Prútikár. Zuzana opäť prichádza s piesňou, ktorá je hlboko emotívna, krehká, no zároveň silná a plná túžby, hľadania a nachádzania. Svoj hlas k nej pripojil spevák, herec a fotograf Richard Autner. TASR informoval manažér speváčky Pavol Smolka.





"Prvá myšlienka na oslovenie Richarda Autnera ku spolupráci mi napadla po jeho koncerte v Bratislave koncom roka 2023. Bola som jednoducho očarená jeho hlasom, hlbokými textami, tým, akou silnou je osobnosťou, aká z neho vyžaruje pokora a ľudskosť. Vedela som, že s týmto chalanom chcem urobiť spoločnú pesničku a od toho momentu som túto myšlienku už nepustila z hlavy. Nápad prišiel veľmi rýchlo, prvý bol názov pesničky a téma, o ktorej som chcela písať. Zhruba dva mesiace, počas tohoročného leta, som sa k pesničke vracala, písala text, tvorila melódiu a vtedy som napísala Richardovi, či si vie predstaviť našu spoluprácu. Napísal bez váhania, že veľmi rád. Nesmierne sa teším, že nám to spolu vyšlo a že Prútikár znie spolu s ním tak, ako som mala v predstavách od začiatku," hovorí Zuzana."Zuzka Smatanová je meno, ktoré poznám od svojej puberty. Jej skladby som v aute na cestách, v podnikoch a rádiu počul snáď tisíckrát. Keby ste mi vtedy povedali, že jedného dňa budem súčasťou jej tvorby, neveril by som. Zuzka dozrela do vynikajúcej citlivej skladateľky a textárky a je pre mňa veľkou cťou, že práve v tomto období som sa so Zuzkou a jej výnimočnou kapelou spoznal," dodáva Richard Autner."O videoklipe som mala hneď jasnú predstavu, chcela som scenárom vytvoriť obraz starého slovenského filmu, s duchom starých čias. Prútikárstvo predsa len už je viac históriou ako súčasnosťou a vytvoriť tak kontrast k elektronickej pesničke so súčasným zvukom," doplnila Zuzana.Prútikár klip: https://youtu.be/CZJPWi3TAzo