Video: Zverenkyňa Jany Kirschner Teri Čikoš prichádza s piesňou LETNÁ. Videoklip k nej sa nakrúcal v bájnych priestoroch lekárne

Talentovaná Terézia Čikoš prichádza s piesňou LETNÁ. Autorkou jej prvej skladby je Jana Kirschner, ktorá sa na nej podieľala aj produkčne. Porotkyňa zo speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko tak plní svoj sľub a svojej zverenkyni pomáha otvoriť dvere do sveta šoubiznisu. „Pesničku som zložila priamo pre Teri. Premýšľala som nad tým ako, urobiť skladbu, ktorá je žánrovo niekde medzi. Viem, že Terezka so svojou kapelou hrá jazz, ale takisto som tam chcela dať niečo, čo ju posunie do trochu možno popovejšej polohy,“ vyjadrila sa autorka novej piesne.

Pieseň LETNÁ je letný song s nádychom nostalgie. Je akousi spomienkou na stretnutie so starou láskou. „Chvíľu sa zdá, že by to mohlo znova vyjsť, ale je to len pocit, ktorý sa rozplynie a odletí...,“ prezrádza o skladbe jej autorka Jana Kirschner. „Je v nej veľa farieb a zvukov a myslím, že nabáda k snívaniu, retrospektíve. Vynárajú sa z nej rôzne obrazy,“ dodáva mentorka talentovanej Bratislavčanky.

Skladba vznikala v štúdiách LVGNC a Cobra Sound studio. Gitaru nahrávali Tomas Fuchs a Martin Zajko. Klavír Martin Wittgruber. Basovú gitaru Rasťo Uhrík a bicie Tomáš Hribik. O mix a mastering sa postaral Marek Šurin. „Celé nahrávanie bolo skvelé. Jana so mnou celý aranžmán konzultovala. Robila mi mentorku aj v štúdiu, čo ma opäť veľmi posunulo. Mala presnú predstavu o tom, ako to má celé znieť, ale dávala priestor aj mne. Celkovo to bola veľmi príjemná spolupráca. Pracovne aj ľudsky si veľmi rozumieme,“ vyznáva sa speváčka Teri Čikoš.

Videoklip, o ktorého réžiu i kameru sa postaral Viktor Cicko a strih Vladimíra Vrbiňáková, podčiarkuje jemnosť skladby. Je plný farieb i emócií a bez komplikovaných príbehov či obrazov. Emotívnosť piesne umocňuje i Terezin outfit. Romantické vzdušné šaty, ktoré má vo videu oblečené, pochádzajú z dielne módnej značky Doroti Vojtkovej PREĽUDE.

Nádych nostalgie podčiarkuje aj miesto, kde sa video nakrúcalo. Klip vznikal v krásnych priestoroch v srdci Bratislavy - v Lekárni u Salvátora. „Nahliadnuť do bájnej novorenesančnej budovy legendárnej lekárne je snom asi každého Bratislavčana, vrátane mňa. Miesto nakrúcania pre mňa bola jasná voľba,“ poznamenala Teri Čikoš. Inak tomu nebolo ani v prípade Jany Kirschner: „Cez okno som s obdivom pozerala do tejto budovy a snívala, že raz tam niečo natočíme...Teraz to urobila ona. Páči sa mi, že mala od začiatku predstavu o tom, ako by to mohlo vyzerať.“

Spoluprácu s Janou Kirschner počas aj po súťaži The Voice si mladá Bratislavčanka veľmi pochvaľuje a podľa jej slov bola pre ňu veľkou školou. „Jana ma naučila precíznosti. V hľadaní mojej pravej tváre. Naučila ma vnímať veci zmyslami. Ukázala mi jednoduchosť a jemnosť . Naučila ma robiť veci profesionálne, takže svoje rozhodnutie vybrať si ju spomedzi 4 koučov nikdy neoľutujem,“ prezrádza Terézia Čikoš, pre ktorú je spolupráca na skladbe Letná so známou speváčkou splneným snom. „Keď som mala 4 roky a spievala si pred telkou ´žienku domácu´, určite by mi ani vo sne nenapadlo, že autorkou mojej prvej skladby bude Jana Kirschner.“

Rovnako pochvalne sa o spolupráci vyjadrila aj Kirschner. „Terezkina otvorenosť a radosť z muziky je inšpirujúca. Je v nej niečo, čo ma hneď chytilo za srdce. Do spolupráce s ňou som išla viac menej intuitívne. Možno som v Terezke videla aj kúsok seba,“ dodáva na záver Kirschner a zároveň dúfa, že jej svojou pomocnou rukou pootvorila cestu k splneniu snov.