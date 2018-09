Viedeň hľadá pod svojím povrchom termálnu vodu na ohrev budov

Viedeň, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 28. septembra (TASR) - Viedeň hľadá hlboko pod svojím povrchom zásoby vrelej vody. Ak sa nájdu a zdroje budú dostatočne silné, využijú sa na vyhrievanie obytných priestorov.Prvá etapa projektu Geo Tief sa skončila po 18 mesiacoch. Jeho druhá fáza sa začne v prvých dňoch októbra. Horúca voda sa bude hľadať v 22. obvode hlavného mesta. Konečné výsledky by mali byť známe v roku 2021.Impulzové vozidlá budú pracovať na ploche 175 štvorcových kilometrov šesť až osem týždňov. Ich impulzy preniknú až do hĺbky šesť kilometrov. Od nej sa odrazia a senzory vo vozidlách ich zachytia. Odborníci ich následne vyhodnotia.uviedol v piatok konateľ firmy Wien Energie Michael Strebl.Odborníci odhadujú, že energetický potenciál zdrojov termálnej vody v Rakúsku dosahuje 450 až 700 megawattov, Viedeň by mohla mať na ňom podiel okolo 60 %.Hľadanie horúcej vody pod povrchom hlavného mesta sa realizovalo vo februári a marci 2017. Vtedy bolo dvojdimenzionálne, nasledujúce sa bude robiť metódou 3D.