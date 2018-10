Viedeň navrhuje sprísniť zákon pre majiteľov bojových plemien

Šteňatá pitbula. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 10. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo vo Viedni po smrteľnom útoku psa na dieťa navrhlo sprísniť zákon pre majiteľov bojových plemien, informovala v stredu agentúra AP.Návrh zákona predložili viedenskej mestskej rade v stredu v reakcii na septembrový smrteľný útok rotvajlera na dieťa. Majitelia bojových plemien psov vo Viedni si podľa neho budú musieť dávať pozor na hladinu alkoholu v krvi.Ľudia, ktorí chovajú takéto psy, sú podľa súčasného zákona povinní absolvovať špeciálny výcvik a pes musí mať náhubok alebo byť na vôdzke.Podľa návrhu zákona by majitelia nesmeli mať hladinu alkoholu v krvi vyššiu ako 0,5 gramu na liter a pes by musel byť opatrený náhubkom, ale aj vôdzkou.Zákon musí schváliť mestská rada a aj rakúske ministerstvo vnútra. Do platnosti by mal vstúpiť do konca roka, informoval webový portál Vaaju.Zákon by sa mal vzťahovať na plemená psov ako rotvajler, bulteriér, pitbull teriér či mastif.Rotvajler zaútočil na konci septembra vo Viedni na ročného chlapca, ktorý bol na prechádzke so starými rodičmi. Pes mu spôsobil vážne zranenie lebky, ktorým dieťa po hospitalizácii podľahlo. Majiteľka psa bola podľa slov polície v stave ťažkej opitosti a útoku nezabránila.