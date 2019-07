Viedeň obnovuje premávku dvoch malých autonómnych autobusov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. júla (TASR) - Dva autonómne elektrické autobusy viedenskej mestskej hromadnej dopravy Wiener Linien začnú opäť premávať od stredy 24. júla. Autobusy zostali zhruba týždeň odstavené v garáži po tom, čo pri kolízii s jedným z nich bola ľahko zranená jedna žena. Návrat do prevádzky umožnila analýza dát, z ktorej vyplynulo, že technológie pracovali správne.Vo štvrtok (18.7.) došlo ku kolízii jedného z autobusov s 30-ročnou ženou. Vyšetrovanie ukázalo, že chodkyňa mala na ušiach slúchadlá a pohľad uprený do mobilného telefónu. Po kolízii utrpela len odreniny. Wiener Linien následne pozastavili testovaciu prevádzku autobusov a zaznamenané dáta poslali na analýzu výrobcovi.Hovorkyňa Wiener Linien ubezpečila, že podľa analýzy autobus reagoval správne. Senzory okamžite rozpoznali osobu ako potenciálnu prekážku a spustili zvukové varovanie. Keďže chodkyňa nereagovala a kráčala ďalej, autobus, ktorý išiel rýchlosťou najviac 12 kilometrov za hodinu, začal brzdiť.dodala hovorkyňa. Spoločnosť preto nevidí dôvod pre technické úpravy a apeluje na Viedenčanov, aby boli na ceste pozorní.Autonómne autobusy jazdia vo Viedni v testovacej prevádzke od 6. júna, projekt potrvá do roka 2020. Obidva malé autobusy prepravujú najviac 10 cestujúcich bezplatne po desiatich zastávkach v okolí stanice metra U2 Seestadt. Zatiaľ premávajú iba počas pracovných dní. Po trase doteraz najazdili takmer 900 kilometrov a prepravili približne 1500 cestujúcich.Autobusy sa na prevádzku pripravovali jeden rok, počas ktorého museli dokonalo spoznať každý meter svojej dvojkilometrovej trasy. Ak sa koncept osvedčí, chcú Wiener Linien v strednodobom horizonte nasadiť takéto autobusy na tzv. poslednej míli k domovým dverám.