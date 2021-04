Viedeň predlžuje lockdown, zatvorená tak zostáva väčšina obchodov a služieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 - Lockdown, ktorý sa mal vo rakúskej Viedni skončiť v nedeľu 18. apríla, bude predbežne trvať do 2. mája. Oznámil to v pondelok viedenský starosta Michael Ludwig.Tento krok znamená, že väčšina obchodov a služieb v rakúskej metropole zostane naďalej zatvorená. O niečo skôr, a to 26. apríla, sa otvoria školy, ktoré budú dovtedy fungovať v režime dištančného vzdelávania.Rozhodnutiu o lockdowne predchádzali konzultácie s odborníkmi. Tie sa týkali najmä situácie vo viedenských nemocniciach. Počet ľudí hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti podľa agentúry APA dosiahol nový rekord, aktuálne ich je takmer 250.