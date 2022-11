Viem, že mám na viac, povedal Slafkovský. Jeho návrat na ľad sledovala aj mama Gabriela (video)

Slafkovský bol v niekoľkých šanciach

Tatarovi neuznali gól





16.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský sa v utorok vrátil do zostavy tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL po dvojzápasovom dištanci. Jeho mama Gabriela v hľadisku sledovala, ako "Habs" prehrali na ľade New Jersey Devils 1:5.Tohtoročná draftová jednotka si zahrala aj proti krajanovi Tomášovi Tatarovi , ktorý tiež nebodoval, ale tešil sa z desiateho víťazstva svojho mužstva za sebou."Osobne som sa cítil veľmi dobre. Vedel som, do čoho ideme, keďže som proti New Jersey hral už v príprave. Bolo mojím cieľom sa na to pripraviť, aby som na ľade pôsobil dobre a robil uspokojivo malé veci. Dostal som sa do niekoľkých šancí, škoda, že sa mi nepodarilo aj skórovať. Bol to náročný zápas. Výsledok možno vyzerá jednoznačne, keďže sme prehrali 1:5, ale mali sme dostatok šancí na skórovanie. Nezostáva nič iné, len sa poučiť a pripraviť sa na ďalší zápas," povedal Slafkovský pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Osemnásťročný Košičan bol aj svedkom toho, ako Tatarovi neuznali gól v úvode tretej tretiny pre ofsajd. So skúsenejším krajanom sa pred začiatkom aj po skončení duelu stretol."Pozdravili sme sa na rozcvičke, po zápase sme prehodili len pár slov. Trto ma čakal, ale ja som musel navštíviť fyzioterapeuta a už som ho nestihol. Chvíľu sme si ešte popísali. Vždy je super, keď si v NHL môžete zahrať proti Slovákovi," uviedol bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu , ktorý má podľa jeho slov stále na čom pracovať."Sám viem, že to môže byť lepšie. Viem, že mám na viac. Na druhej strane, je to mojich prvých jedenásť zápasov v najlepšej hokejovej lige. Potrebujem sa lepšie adaptovať, oťukať sa. Viem, že čím viac budem hrať, tým lepšie výkony budem schopný podávať. Od začiatku sezóny cítim progres. Vždy do hry pridám niečo nové, urobím čosi inak. Ak takto budem pokračovať ďalej, verím, že v ďalších desiatich zápasoch môžem pridať ďalšie góly," myslí si Slafkovský, ktorý doposiaľ v sezóne 2022/2023 strelil tri góly. V Montreale ho vraj všetci podporujú."V prvom rade cítim obrovskú podporu od každého naokolo. Či už je to tréner Martin St. Louis, náš tréner schopností alebo asistenti trénera. Všetci sa mi snažia pomôcť, aby sa mi hralo čo najlepšie. Vždy sa mi snažia všetko vysvetliť. Som za to vďačný. Nemohol som sa dostať na lepšie miesto, ako je Montreal," dodal Juraj Slafkovský.