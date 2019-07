Vieme, ktorá zmrzlina je najobľúbenejšia medzi Slovákmi

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 3. júla (TASR) – Viac ako polovica Slovákov má najradšej čokoládovú zmrzlinu. Druhou najobľúbenejšou zmrzlinou je vanilková a na treťom mieste je citrónová. Tieto príchute najčastejšie obľubujú ľudia v staršom strednom veku a dôchodcovia. Mladí ľudia obľubujú punčovú, pistáciovú, karamelovú, banánovú a viacero iných špecifických príchutí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra Go4insight na prelome mája a júna.Počas letných mesiacov si zmrzlinu dopraje viac ako 90 percent populácie. „uviedol Rastislav Kočan z Go4insight.Najmenej obľúbená spomedzi testovaných typov zmrzlín je točená strojová zmrzlina, ktorú počas leta neokúsi ani polovica obyvateľstva. Zmrzlinu vôbec neje deväť percent Slovákov. Najčastejšie sú to starší dôchodcovia a muži žijúci na vidieku.Raz do týždňa si zmrzlinu doprajú tínedžeri a mladí ľudia. Dôchodcovia nad 70 rokov konzumujú zmrzlinu menej často. „povedal Kočan.