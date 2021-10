Viete, ako si ochránite svoje peniaze? Týchto 6 tipov vám pomôže

1. Nakupujte v overených e-shopoch

2. Nastavte si silné heslá

3. Nikdy nezverejňujte svoje osobné údaje

4. Nástrahy verejných wi-fi sietí

5. Dajte si pozor na podvodné emaily a phishing

6. Chráňte svoju platobnú kartu pred tzv. skimmingom

Využite všetky nástroje svojho mobilného bankovníctva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2021 (Webnoviny.sk) -S ohrozením citlivých informácií ako sú osobné údaje či prístup k účtu na sociálnych sieťach sa už aspoň raz stretol takmer každý druhý Slovák. S ohrozením svojich financií má skúsenosť takmer každý tretí. Ukázal to prieskum agentúry STEM/MARK , ktorý zrealizovala pre mBank. Pozrite sa, na čo si dať pozor, aby ste o svoje peniaze neprišli.Pri nakupovaní na internete, ktorému sa aspoň raz mesačne venuje až 70% Slovákov, je dobré dodržať niekoľko bezpečnostných pravidiel . Nakupujte len v overených e-shopoch, ktoré poznáte. Ak chcete nakupovať v novom online obchode, budú sa vám hodiť recenzie iných používateľov. Tie si jednoducho dohľadáte na internete. Pred každým nákupom by ste mali skontrolovať aj zabezpečenie webu a platnosť certifikátu, ktorú zobrazíte kliknutím na ikonu zámku nachádzajúcu sa v riadku pred webovou adresou. Ďalším tipom je neplatiť svoj online nákup z účtu, na ktorom máte svoje úspory. V prípade, ak váš účet niekto zneužije, nezostanete bez prostriedkov. Môžete si tiež jednoducho vo svojej mobilnej aplikácii či internet bankingu nastaviť limit pre rôzne typy transakcií. Odporúčame mať limity nastavené na nižšiu čiastku a v prípade potreby ich pár klikmi zdarma dočasne navýšiť. Ak vašu kartu niekto zneužije, limit ho nepustí k vyššej čiastke.Existuje niekoľko zásad , ktoré treba dodržať, aby ste si nastavili skutočne silné heslo. Malo by pozostávať aspoň z 8 znakov, ktoré by mali zahŕňať veľké i malé písmená, číslice, ale aj špeciálne znaky ako napríklad &%@. Heslo ku každému účtu by malo byť unikátne a je potrebné ho pravidelne obmieňať. V prípade zneužitia či úniku databázy s heslami tak hacker nebude mať prístup ku všetkým vašim účtom.Čím menej osobných informácií na sociálnych sieťach zverejníte, tým pokojnejšie môžete spávať. Strážte si svoje osobné identifikačné údaje ako napríklad rodné číslo, číslo občianskeho či vodičského preukazu. Chráňte si aj číslo platobnej karty vrátane CVC/CVV kódu, ale aj adresu trvalého bydliska či vlastnoručný podpis. Predídete tak možnej krádeži identity. Nenechávajte svoje doklady bez dozoru a na sociálnych sieťach sa pochváľte svojimi zážitkami zo zahraničných ciest ideálne až po návrate domov, keď vaša nehnuteľnosť nebude prázdna. Nedáte tak šancu zlodejom, aby sa vám do nej vlámali.Vedeli ste o tom, že väčšina verejných wi-fi sietí nie je zabezpečená? Riaďte sa jednoduchými bezpečnostnými zásadami a verejné wi-fi pripojenie používajte len na obmedzené aktivity ako napríklad čítanie správ. Nikdy počas takéhoto pripojenia nezadávajte prístupové údaje do svojich účtov. Pri používaní internet bankingu alebo pri platbe kartou v e-shopoch si zapnite vlastné mobilné dáta. Budete tak mať istotu, že nikto nesleduje, čo do svojho mobilu zadávate (heslá, číslo platobnej karty a pod.). V prípade, že na finančné operácie používate bankovú aplikáciu, môžete sa prihlasovať bez obáv kdekoľvek, nakoľko mobilná aplikácia garantuje najprísnejšie zabezpečený spôsob komunikácie s bankou.Slováci, ktorí v prieskume potvrdili, že majú reálnu skúsenosť s ohrozením svojej bezpečnosti v online prostredí, uviedli, že k nemu najčastejšie došlo formou phishingu (61%). Phishing je typ útoku, pri ktorom sa podvodník snaží elektronickou formou, napríklad cez e-mail či SMS, vylákať citlivé informácie ako napríklad heslo, číslo platobnej karty alebo iné podobné informácie, ktoré sa dajú jednoducho zneužiť. Útočník sa pritom často vydáva za banku, finančnú službu či poštu. Informácie o tom, ako sa pred možnými hrozbami chrániť, nájdete na webe mBank Skimming je metóda skopírovania platobnej karty pomocou špeciálneho zariadenia umiestneného na bankomate alebo platobnom terminály. Pri výbere hotovosti z bankomatu buďte ostražití. Pri zadávaní PIN-kódu zakryte klávesnicu bankomatu a všímajte si podozrivé prvky, ktoré by nasvedčovali skimmingu. Využívajte možnosť bezkontaktného výberu peňazí a nastavte si limity na svojej platobnej karte. V aplikácii si môžete zablokovať transakcie s magnetickým prúžkom. Takmer nikde v Európe sa týmto spôsobom už neplatí. V prípade, ak vám niekto vašu kartu skopíruje, nebude ju môcť zneužiť.Ak chcete svoje financie udržať v bezpečí, riaďte sa našimi radami a využite všetky bezpečnostné funkcionality , ktoré vám vaša banka ponúka.Klienti mBank majú hneď niekoľko možností, ako sa môžu pred prípadným zneužitím chrániť a to len niekoľkými klikmi v mobilnej aplikácii alebo internet bankingu. Okrem možnosti blokácie magnetického prúžka, dočasnej blokácie aktuálne nepoužívanej karty či nastavovania limitov platieb na internete, v obchodoch alebo pri výberoch z bankomatu, si môžu dočasne zablokovať a rovnako jednoducho odblokovať aj vybrané typy transakcií – napríklad bezkontaktné alebo zahraničné platby. Môžu tiež využiť možnosť blokácie výberov z bankomatu v zahraničí, ktoré si za transakciu účtujú dodatočný poplatok alebo službu DCC, ktorú v zahraničí ponúkajú prevádzkovatelia bankomatov a terminálov často s menej výhodným kurzom.Viac informácií a rád o tom, ako sa chrániť, nájdete na webe mBank v novej sekcii Bezpečnosť Informačný servis