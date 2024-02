Viete, ako správne triediť odpad z valentínskych darčekov?

Slováci a Slovenky Valentína oslavujú vo veľkom

Nápor na životné prostredie

Ukážte lásku aj planéte – tým správnym triedením

14.2.2024 (SITA.sk) -Synonymom valentínskych osláv sa stali okrem vyznaní lásky či romantickej večere aj darčeky pre našich partnerov, ale aj priateľov či rodinných blízkych. Valentínske oslavy sa napevno usadili aj na Slovensku. Podľa prieskumu spoločnosti Heureka oslavuje sviatok zamilovaných 82 % Slovákov a Sloveniek. Oslavy pritom neostávajú len pri slovách, v priemere minieme na valentínsku pozornosť 54 eur. Slovenky najviac poteší od partnera kytica kvetov (35 %), nasleduje romantická večera (30 %), z hmotných darčekov sa najväčšej obľube tešia parfumy (14 %), šperky (10 %) či sladkosti (9 %). Na romantické radosti pritom utrácame stále viac. Podľa ukazovateľa Mastercard Love Index z roku 2021 vzrástli na Slovensku výdavky spojené s týmto dňom od roku 2011 až o 427 percent.Kým väčšina ľudí sviatok lásky oslavuje rada, časť verejnosti ho označuje za príliš skomercionalizovaný pre množstvo reklám a ponúk mierených najmä na zamilované dvojice. S nákupom darčekov počas Valentína rastie aj množstvo vyprodukovaného odpadu, a preto je dôležité, aby tento odpad neskončil na skládke, kde sa stane obrovskou záťažou pre planétu, ale aby sme ho vytriedili. Lebo iba správne vytriedený odpad môže byť recyklovaný. Podľa zistení OZV ENVI - PAK dnes už väčšina ľudí vie, ako triediť odpad, ale aj napriek tomu sa nájdu druhy odpadu, ktoré vedia ľudí potrápiť.Aj keď je dôležité vyjadriť milovaným svoje city, je dobré vopred premýšľať o tom, ako darček napokon skončí, a aká bude jeho životnosť. Lebo takmer všetko, čo kúpime – či už sebe alebo najbližším, sa skôr či neskôr stane odpadom. Najlepším riešením pre planétu je predchádzať vzniku odpadu a samotný odpad minimalizovať, v tomto prípade sú dobrou voľbou napríklad zážitkové darčeky. "Ak už sa pre kúpu valentínskeho produktu rozhodnete, je dôležité, aby ste ho používali čo možno najdlhšie. Porozmýšľajte tiež o tom, ako môžete ďalej využiť obal, v ktorom bol darček zabalený," radí Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie z OZV ENVI - PAK. Napríklad sladkosti či kozmetika sú často balené v rôznych špeciálnych darčekových krabičkách, či už kovových, papierových alebo plastových. "Nemusia hneď putovať do koša, môžete im vymyslieť ďalšie využitie – môžu poslúžiť na uskladnenie potravín, liekov, bižutérie či ďalších drobností," doplnila Kretter.Ak už nejaký odpad počas valentínskych osláv vznikne, je dôležité správne ho vytriediť. "Valentínske darčeky sú balené do obalov vyrobených z rôznych druhov materiálov – nájdeme tu krabičky z papiera či plastu, kovové obaly, ale nechýbajú ani obaly zložené z viacvrstvových materiálov, ktoré vedia ľudí potrápiť. Vtedy sa riadime recyklačnými symbolmi, ktoré sú uvedené na obale," vysvetľuje Katarína Kretter.Aj pri triedení týchto obalov platí, že treba od seba oddeliť všetko, čo sa oddeliť dá – napríklad ozdobné stuhy od papierovej krabičky. Pred vytriedením obaly poriadne stlačiť, aby v kontajneroch nezaberali veľa miesta. Netreba zabúdať ani na to, že pravidlá triedenia sa v jednotlivých mestách a obciach od seba líšia. Niekde sa zbierajú nápojové kartóny, plasty a kovy zvlášť a niekde patria do spoločného zberu. Papier a sklo sa vždy triedia samostatne. V tomto prípade napomôžu webové stránky mesta alebo obce, kde odpad triedime.Informačný servis