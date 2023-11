Viete, čo všetko dokážete vyčítať zo stromov? A ako vám to pomôže?

Šepkajú nám tajomstvá nielen o svojom živote, ale aj o krajine, v ktorej žijú. Zbadáte ich okamžite – pravda, ak viete, čo máte hľadať. A práve preto zostávajú pre väčšinu ľudí skryté.

V knihe Ako čítať zo stromov objavíte jednoduché princípy, ktoré vysvetľujú tvary stromov a rôzne s nimi súvisiace javy aj ich význam. Praktické obrázky vám pomôžu tieto znaky bez omylu rozoznať a získate tak zručnosti, ktoré neovláda len tak hocikto.

Stromy nám majú veľa čo povedať. O krajine, vode, ľuďoch, zvieratách, počasí aj o čase. Rozprávajú nám o svojom živote, dobrých aj zlých chvíľach. Stromy rozprávajú príbehy, ale len tým, ktorí ich vedia počúvať.

Je na nás, či budeme načúvať ich príbehom. Po prečítaní tejto knihy sa už na žiadny strom nepozriete tak ako predtým.

Zrazu porozumiete, čo hovorí vŕba farbou svojich listov, javor mladými spodnými konármi či celý les tvarom jednotlivých korún stromov. Tajnou rečou sa vám prihovoria nielen stromy vo voľnej prírode, ale aj tie v meste či vo vašej záhrade.

„Mali by sme šťastie, keby sme sa stratili v lese s Tristanom Gooleym. Nielen preto, že by našiel správnu cestu von, v čom je majster, navyše by nám ukázal, čo stromy hovoria o krajine, ktorej sú časťou sme aj my,“ napísali v The Atlantic.

Tristan Gooley už dve desaťročia učí ľudí umeniu čítať zo stromov pomocou jasných znakov a stôp ukrytých v ich tvare, kôre, koreňoch či na listoch. Dočítate sa o nich v tejto jedinečnej knihe, aká nemá vo svete páru. To, čo sa tu naučíte, už nikdy v živote nezabudnete. Odteraz sa na žiadny strom nepozriete tými istými očami ako predtým.

„Celé roky s radosťou zbieram všetky zmysluplné charakteristiky stromov, ktoré možno pozorovať. Začalo sa to prírodnou navigáciou – orientovaním sa v prírode pomocou rôznych stôp a znamení. Priam posadnuto ma zaujímal fakt, že stromy sa dajú využiť ako kompas – vieme napríklad, že na svojej južnej strane narastú širšie,“ popisuje autor Tristan Gooley.

Ako rozoznať jedle od smrekov

Jedle majú trochu mäkšie špičky ako smreky. Ak dočiahnete, skúste v dlani postískať olistenie – ak to trochu bolí a ostane vám pichľavý pocit v dlani, najskôr je to smrek. Skúste vytrhnúť jeden list z halúzky. To, ako sa odtrhne, vám tiež niečo naznačí – jedle pri spodku listu nechajú malý „peň“, ale smreky nie.

Listy smrekov sa skrúcajú späť k stopke. Listy jedle sa od nej rozprestierajú doďaleka – „Jedľové ihličie sa tiahne.“