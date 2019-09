SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2019 (Webnoviny.sk) -Celosvetovo počet selfie tragédií každý rok stúpa a vek obetí klesá. Najčastejšie smrteľné úrazy pri svojkách sú pri manipulácii so zbraňou, v automobilovej, železničnej doprave ale aj na motorkách, či na bicykli. Hory a výhľady sú ďalším miestom životu nebezpečných selfie. Na Slovensku presnú štatistiku neevidujeme. Stačí si ale vyhľadať na instagrame hashtag #tomasovskyvyhlad a bude vás mraziť."Nefoťte sa na okraji skalného brala, môžete stratiť rovnováhu, potknúť sa alebo vstúpiť do prázdna. Deti a mládež by nemali na hlavnej plošine pobehovať ale ani v okolí nakoľko skalná stena pokračuje ďalej v dĺžke 200 metrov. Týka sa to aj ďalších vyhliadkových miest ako Havrania skala, Čertova sihoť," upozornil Ivan Krajčír, riaditeľ oblastného strediska Slovenský raj, Bukovské vrchy.Film Kto je ďalší? sa venuje asi najatraktívnejšej forme selfie a to sú videá a fotografie z výškových budov. Vo filme si hlavnú postavu a samú seba zahrala Ruska Angela Nikolau, ktorá pochádza z cirkusovej rodiny. Na otázku, prečo môže byť zlým príkladom pre mládež odpovedá: "Na internete nájdeme množstvo nebezpečných vecí. Deti by nemal vychovávať Instagram či Youtube. Príkladom pre opakovanie majú byť rodičia, nie displeje mobilov. Rodičia vychovávajú a sú najväčším vzorom pre svoje deti."Film režiséra Mira Drobného už videlo viac ako 12 tisíc divákov a najčastejšou reakciu naň sú slová: "Film by mal vidieť každý, rodič, učiteľ, či všetci mladí ľudia". Od 1.septembra si film môžu objednávať aj základné a stredné školy v rámci školských projekcií v každom kine na Slovensku.Viete, kde na Slovensku ľudia najviac riskujú životy pri selfie? Budete prekvapený, kto je ďalší?Inzercia