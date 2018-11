Viete, koľko stojí oslava vstupu do dospelosti?

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Rodinné výdavky: Oblečenie a vizáž

Maturant/-ka:

Šaty kupované - 100 eur

Požičané šaty - 60 eur

Oblek - 100 eur

Košeľa s kravatou - 3O eur

Topánky – 50 eur

Kaderníčka s kozmetičkou – 50 eur

Rodičia - 300 eur



Organizačné náklady triedy

Prenájom sály - 300 eur

Alkoholické a nealkoholické nápoje – 300 eur

Zákusky a torta - 200 eur

Slané pečivo – 160 eur

DJ – 350 eur

Fotograf – 400 eur

Kameraman – 400 eur

Kytice a kvety pre profesorky – 130 eur

Darček pre triednu profesorku – 100 eur

Oznámenia – (1500 ks – 50 ks na študenta) - 200 eur

Stuha na dvere triedy, maturitné stužky pre každého študenta, tablo – 150 eur

Vygravírované poháre s menom - 130 eur

Druhá možnosť je, že žiaci sa rozhodnú naplánovať všetko potrebné sami, to znamená, každú položku individuálne. V takomto prípade namiesto cateringu si žiaci platia nasledovné položky:

Menu – 2 200 eur

Čašníci – 200 eur

Výzdoba stolov a sály – 300 eur

Bratislava 5. novembra (OTS) - Pre rodinný rozpočet to však nie je lacný špás. Daniela Mešková, odborníčka na financie z PARTNERS GROUP SK radí, ako túto finančnú záťaž zvládnuť a naplánovať si finančné krytie stužkovej vášho syna či dcéry. Aj v tomto prípade platí, že pripravených nezaskočia ani takéto náklady.Ukončenie štúdia na strednej škole je jedinečnou a slávnostnou udalosťou, na ktorú sa maturanti vždy veľmi tešia. A takisto, ako každá oslava v našom živote, aj táto so sebou prináša nemalé výdavky. Preto je dôležité pripraviť sa na ňu v dostatočnom predstihu. „“ vysvetlilaNa školské náklady sa rodičia žiakov spoločne skladajú rovnakou sumou. Táto čiastka je rôzna a výrazne závisí od regiónu. Zatiaľ čo na Orave sa môže pohybovať okolo 200 - 250 eur na žiaka, v Bratislave sa môže vyšplhať aj na 300 eur. Na triedu treba orientačne počítať s počtom hostí 150 (30 žiaci + rodičia + partneri + učitelia). Sú dve možnosti ako pripraviť stužkovú slávnosť. Prvá možnosť je, že žiaci môžu využiť služby eventovej agentúry, ktorá sa postará o menu, čašníkov, výzdobu sály aj stolov, niekedy môže zahŕňať aj DJ-a. Suma za túto agentúrnu službu sa pohybuje poväčšine okolo 3 500 – 4 000 eur so všetkými nákladmi. Druhou možnosťou je, že si všetko zorganizujú študenti sami, potrebujú však v triede pár spolužiakov, ktorí si organizáciu zoberú na starosti.Na tieto plánované výdavky je ideálne pripravovať sa postupne. Odporúčame hneď v prvom ročníku na začiatku roka, aby si každý študent zriadil vlastný bezplatný „stužkový“ študentský účet, kam budú mať rodičia možnosť posielať peniaze formou mesačných, polročných alebo ročných splátok. K študentskému účtu je možné zriadiť aj sporenie s 5 % zhodnotením. Sporenie k študentskému účtu v domácej mene si môže zriadiť každý študent vo veku od 15 do 26 rokov. Pre zriadenie sporenia je potrebná mesačná suma minimálne 10 eur a maximálne 30 eur. Sporiť sa dá 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému študentskému účtu je dokonca možné zriadiť až tri sporenia. Po troch rokoch sporenia vložia študenti zhodnotené úspory do spoločnej triednej kasy.Rodinné výdavky pre maturanta a rodičov na oblečenie a vizáž nie sú nízke. „,“ odporúča. V prípade, že nemáte našetrené, skúste kreatívne vyčarovať, čo šatník dal, využite výpredaje. Ak ste rozhodnutí si požičať, vyberte si najnižšiu sumu, akú potrebujete. Najrýchlejší a najlacnejší úver je povolené prečerpanie na vlastnom účte. Pri dodržaní bankou stanovených podmienok býva takáto pôžička zdarma. Treba však peniaze včas vrátiť, väčšinou je to do 40 až 45 dní. Ďalšou z možností môže byť aj kreditná karta. Tá slúži na chvíľkové vykrytie chýbajúcich peňazí. Aj tu funguje bezúročné obdobie, kedy sa neplatí za požičané peniaze úrok. Peniaze však treba vrátiť ešte v bezúročnom období, ktoré býva pri kreditných kartách v priemere 50 dní. Pri povolenom prečerpaní i kreditnej karte však treba dodržať bezúročné obdobie, inak hrozia pomerne vysoké úroky.Nie všetky financie, ktoré použijete na krytie nákladov na stužkovú, sú jednorazovou investíciou. Napríklad nový oblek maturantovi môže dobre slúžiť aj na maturitnej skúške, prijímačkách na vysokú školu či svadbu sesternice. Jednoducho mu môže dobre slúžiť roky. Rovnako to platí aj pre otca. Môže zvážiť, či práve nenastal čas kúpiť si nový, kvalitnejší oblek na nasledujúce roky. U žien to už také jednoduché nie je, ale minimálne ešte raz by sa šaty zo stužkovej mohli dať použiť pri rodinnej oslave či podobne. To je na zvážení každej mladej slečny a rodinného rozpočtu. Ak chce rodina ušetriť a ženy sa aj tak chcú predviesť v luxusných šatách, je možnosť si ich požičať.