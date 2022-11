Viete, kto je najsexi mužom na svete? Stal sa ním americký herec

Najsexi mužom na svete sa tento rok stal americký herec a režisér Chris Evans, ktorý sa preslávil rolou Steva Rogersa alias Captain America vo filmovom spracovaní známych komiksov z edície Marvel.







Spomínaný titul od roku 1985 každoročne udeľuje americký magazín People. V roku 2021 sa najsexi mužom stal Paul Rudd, ktorý vo filmovej ságe o superhrdinoch stvárnil postavu Ant-Mana.Evans, ktorý má 41 rokov a je slobodný, v rozhovore pre magazín People uviedol, že túži podeliť sa s najnovšou novinkou vo svojej kariére so svojou najväčšou fanúšičkou – svojou matkou."Moja mama bude taká šťastná... Je hrdá na všetko, čo robím, ale toto je niečo, čím sa môže naozaj pochváliť," vysvetlil Evans.Po obrovskom úspechu "marveloviek" si Evans zahral v úspešnom filme Na nože či najnovšie v špionážnom trileri The Gray Man.Napriek mnohým hollywoodskym oceneniam má Evans ambície aj mimo herectva - patrí k nim manželstvo a otcovstvo.V rozhovore pre magazín People tiež vyjadril nádej, že po dvoch desaťročiach v Hollywoode sa mu tiež podarí spomaliť tempo a pozmeniť smerovanie svojej kariéry."Najpríjemnejšia vec v tejto chvíli v mojej kariére je pocit, že som dostatočne v bezpečí na to, aby som sa trochu zastavil. Mám väčšiu slobodu v tom, že sa môžem stiahnuť a prísť na projekty, ktoré uspokoja moje potreby v oblasti tvorby," vysvetlil.Titulom najsexi muža sa môžu pýšiť aj Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Idris Elba, George Clooney, Brad Pitt, John F. Kennedy Jr, Tom Cruise či Sean Connery, ale aj David Beckham a Chris Hemsworth.