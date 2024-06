Viete, že môžete pomáhať každým nákupom? Je to jednoduché

14.6.2024 (SITA.sk) - Viac ako 60% celého fairtradového príspevku zo Slovenska pochádza z Lidla. Za predošlých 6 rokov dosiahol takmer 1,5 milióna EUR.Byť dobrým človekom nie je vždy jednoduché, ale vieme ako na to. V Lidli môžete pomáhať pestovateľom potravín každým jedným nákupom. Diskont je totiž hrdým partnerom Fairtrade a zároveň najväčším slovenským prispievateľom programu, ktorý zlepšuje životy ľudí v rozvojových krajinách. Príspevok Lidl Slovenská republika za rok 2023 dosahuje 438 348 €, čo predstavuje až 61,8% celkového fairtradového príplatku na Slovensku. Za uplynulých 6 rokov Lidl prispel takmer 1,5 milióna EUR."Myšlienka fairtradového hnutia, teda spravodlivejšieho odmeňovania a dôstojnejších životných podmienok pestovateľov, sa presadzuje čoraz viac aj na Slovensku. Vďaka rastúcej popularite a predaja čoraz väčšieho množstva fairtradových surovín v reťazcoch ju podporuje aj mnoho Slovákov. Podľa prieskumu už dve tretiny obyvateľov pozná certifikáciu Fairtrade," vysvetľuje Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko. Zároveň dodáva: "Fairtrade je o spolupráci a partnerstve v rámci celého dodávateľského reťazca. Úloha pestovateľov je kľúčová, avšak na druhej strane je dôležitý záujem zákazníkov a rastúci sortiment certifikovaného tovaru, v ponuke obchodných reťazcov. Preto nás veľmi teší spolupráca s obchodným reťazcom Lidl na Slovensku, ktorého zákazníci prispievajú najväčším podielom na fairtradový príplatok za tovar predaný na Slovensku. Sú to dôležité financie získané naviac, ktoré pestovatelia v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike vynakladajú na rozvoj svojich komunít a zefektívnenie pestovania."",Byť zodpovedný tam, kde tovar predávame nestačí. Práve preto spolupracujeme s Fairtrade, ktorá zabezpečuje dodržiavanie práv a dostatočné platové podmienky pracovníkov priamo na plantážach a zároveň podporuje zachovávanie biodiverzity," hovorí Katarína Horňáková, CSR manažérka z rezortu nákupu v Lidl Slovenská republika. Výrobky s touto certifikáciou nájdu zákazníci v Lidli predovšetkým pod privátnymi značkami J.D.Gross, Favorina či Gelatelli. Reťazec svojim zákazníkom ponúka aj certifikovanú zelenú kávu (v automatoch Lidl2Go), trstinový cukor, kokos, mandle a vanilku (v čokoládach privátnych značiek).V roku 2023 viac ako tri štvrtiny fairtradového kakaa (takmer 1 647 ton) a viac ako 90% fairtradovej bavlny (takmer 294 ton) predaných na Slovensku bolo práve z Lidla. Medziročný nárast fairtradového príplatku Lidla predstavuje viac ako 100%.Fairtrade je certifikácia tovarov, ktoré spĺňajú určité sociálne, ekonomické a ekologické štandardy. Cieľom tejto certifikácie je poskytnúť pestovateľom a zamestnancom možnosť uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok. Fairtrade znamená spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a šetrný prístup k životnému prostrediu.V systéme Fairtrade dostávajú zapojení pestovatelia okrem zodpovedajúcej ceny ešte príspevok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít. Získané prostriedky využívajú pestovatelia stále častejšie aj na boj s dopadmi klimatickej zmeny a na preventívne opatrenia, ktoré ich môžu pred otepľovaním klímy chrániť.Lidl má stanovené konkrétne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti svojho sortimentu privátnych značiek, pričom férové jednanie je jednou z oblastí jeho CSR stratégie.Všetky záväzné stanoviská Lidla sú dostupné na webovej stránke: https://www.spolocenskazodpovednost.sk/ Lidl pravidelne zverejňuje komplexné správy o svojich aktivitách v rozličných oblastiach trvalej udržateľnosti: https://www.spolocenskazodpovednost.sk/vyrocne-spravy Informačný servis