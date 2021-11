Vietnam povolí vstup turistom z vybraných krajín, musia byť plne zaočkovaní

Špeciálny zakúpený turistický balík

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vietnamská vláda schválila postupný trojfázový program pre prijímanie zaočkovaných turistov z vybraných krajín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.V rámci prvej fázy budú môcť zaočkovaní turisti pricestovať do Vietnamu na základe špeciálneho zakúpeného turistického balíka prostredníctvom vybraných charterových letov do vybraných oblastí. Ide o lokality Phu Quoc, Cam Ranh, Quang Nam, Quang Ninh a Da Nang, kde za stanovených podmienok strávia sedem dní.„Cestujúci budú musieť pred odletom predložiť všetky potrebné dokumenty vyžadované príslušnými vietnamskými orgánmi vrátane potvrdenia o zaočkovaní alebo o prekonaní koronavírusu a negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín,“ píše rezort diplomacie.Turisti budú musieť po príchode do Vietnamu vyplniť zdravotné vyhlásenie a nainštalovať si v telefónoch aplikáciu IGOVN a PC-COVID-19 a zároveň dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie. Po ukončení sedemdňového pobytu budú môcť pokračovať na svojich ďalších cestách v rámci celej krajiny.V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou štvrtou vlnou epidémie vo Vietname prijali vietnamské orgány sprísnené preventívne a hygienické opatrenia. Opatrenia sa líšia podľa provincie a v závislosti od vzdialenosti od ohniska nákazy. V niektorých miestach, kde došlo k poklesu prípadov COVID-19 postupne dochádza k uvoľňovaniu niektorých opatrení.„Na niektorých miestach sú zatvorené reštaurácie, školské zariadenia, dočasne pozastavená je aj verejná doprava vrátane taxi služby. Vietnamská vláda izolovala niekoľko komunít a miest, kde boli potvrdené nedávne prípady nákazy COVID-19 v snahe zamedziť ďalšie šírenie vírusu,“ upozorňuje MZVEZ SR.