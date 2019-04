Vietnamská polícia zhabala 600 kilogramov metamfetamínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 16. apríla (TASR) - Vietnamská polícia pri zásahu v severnej časti krajiny skonfiškovala 600 kilogramov metamfetamínu a zatkla štyroch podozrivých. S odvolaním sa na štátne médiá o tom v utorok informovala agentúra DPA.Policajná operácia sa uskutočnila v pondelok v meste Vinh v provincii Nghe An. Podľa webovej stránky DanTri zadržaní podozriví sú vo veku 29-53 rokov.Drogy boli zabalené v 30 kartónových škatuliach už naložených v kamióne a pravdepodobne pripravených na ďalšiu distribúciu.V súlade s vietnamskými zákonmi trest smrti hrozí už za držanie viac než 2,5 kg metamfetamínu.Organizácia Spojených národov zverejnila v marci správu, podľa ktorej došlo vlani v juhovýchodnej Ázii k výraznému rozšíreniu dostupnosti metamfetamínu a poklesu jeho cien, doplnila agentúra DPA.Množstvo metamfetamínu zhabaného vo východnej a juhovýchodnej Ázii dosiahlo vlani rekordných 116 ton, čo vyústilo do nadmerného zásobenia regiónu touto drogou, píše sa v marcovej správe Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Produkcia tejto syntetickej drogy, ilegálne obchodovanie s ňou a aj jej skonfiškované množstvo sa dramaticky zvýšili.Produkcia metamfetamínu sa primárne sústreďuje do tajných laboratórií v Mjanmarsku, ktoré je zároveň jedným z najväčších vývozcov heroínu na svete.