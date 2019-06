Vietnamská polícia zhabala 7,5 tony slonoviny a šupín zo šupinavcov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 14. júna (TASR) - Vietnamská polícia zhabala 3,5 tony slonoviny a štyri tony šupín zo šupinavcov. Ide o jeden z najväčších prípadov obchodovania s divo žijúcimi zvieratami, informovala v piatok agentúra AP.Colníci nelegálnu zásielku podľa informácií vietnamskej tlačovej agentúry VNA objavili pri kontrole lodného kontajnera v severovietnamskom prístave Hai Phong (Haifong). Oceľové sudy obsahujúce slonovinu a šupiny boli zmiešané so sudmi, v ktorých sa nachádzal decht.Polícia začala prípad v piatok vyšetrovať. Vo Vietname hrozí za pytliactvo a obchodovanie so sloními klami a šupinami zo šupinavcov trest väzenia do piatich rokov.Počet voľne žijúcich slonov sa v tejto východoázijskej krajine totiž alarmujúco zmenšuje - Vietnamci bežne používajú kly na výrobu šperkov i ako dekorácie do domácností.Šupinavce, ktoré žijú v Afrike a Ázii, sú cicavce pokryté rohovitými šupinami. Tie sú tvorené z keratínov a stáročia mali význam v tradičnej čínskej medicíne.Všetky druhy šupinavcov patria medzi ohrozené. Pripisujú sa im však mnohé nepotvrdené liečebné účinky, a preto je po nich dodnes vo Vietname či v Číne dopyt. Počet šupinavcov vo svete sa za uplynulé dve desaťročia zmenšil asi o 90 percent a podľa vedcov hrozí všetkým ich druhom vyhynutie.