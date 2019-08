Vihorlatské múzeum oslavuje sté výročie narodenia Oresta Dubaya

Orest Dubay, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Humenné 15. augusta (TASR) – Sté výročie narodenia národného umelca Oresta Dubaya si Vihorlatské múzeum (VM) pripomenie výstavou, knihou a sprievodnými podujatiami. Vernisáž výstavy Orest Dubay spojená s prezentáciou knižného titulu s rovnomenným názvom sa uskutoční vo štvrtok so začiatkom o 16:00. Informovala o tom Jana Fedičová z VM.Orest Dubay, grafik, maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg venoval v rokoch 1988 - 1989 Vihorlatskému múzeu rozsiahly súbor takmer 800 výtvarných diel ako inšpiratívny dar múzeu v rodnom kraji, informuje Fedičová. Aktuálne vystavovaná výtvarná kolekcia pochádza podľa jej ďalších slov z múzejných zbierok a predstavuje časť z darovaného súboru autorských prác.spresnila Fedičová.Okrem stého výročia umelcovho narodenia si VM v tomto roku pripomína i 25 rokov existencie Galerijnej siene Oresta Dubaya na svojej pôde. Svoju galériu na počesť významnej osobnosti zakladateľskej generácie slovenských grafikov múzeum pomenovalo v roku 1994. Podľa Fedičovej slov VM pripravuje do konca roka pre verejnosť a školskú mládež k výstave sprievodné podujatia. Samotná výstava potrvá do konca októbra.