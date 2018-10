Víkend atraktívneho divadla štartuje presne o mesiac

Divadlo SkRAT, ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zvolen 8. októbra (TASR) - Presne o mesiac, 8. novembra, sa vo zvolenskom Dome kultúry ŽSR začne 30. ročník najstaršieho neštátneho festivalu alternatívneho umenia Víkend atraktívneho divadla (VAD). Nielen vlastné výročie, ale aj vedomie významného osmičkového roka sa tohto roku odrazí na dramaturgii festivalu.uviedol za organizátorov Tomáš Kršňák.Hneď v prvý deň príde na VAD najväčší gratulant a zároveň spriaznený festival Pohoda.priblížil Kršňák.Po slovenskej legende príde na rad Donny Benét, tohtoročný objav Pohody, austrálsky spevák.Ďalšie dni festival ponúkne aj divadlo, a to hosťa GUnaGU s novou hrou Viliama Klimáčka Vodka a chróm alebo český súbor Continuo s predstavením Poledne vracajúcim sa k smutnému výročiu okupácie Československa sovietskou armádou.Bratislavský SkRAT ponúkne Rozlúčku s pohybovým aparátom, Kremnické divadlo v podzemí uvedie Poslednú husičku a Divadlo komédie Letnú noc s Kristínou Farkašovou a Marcelom Ochránekom.Špeciálny dar pre festival si pripravil aj Michal Havran - verejnú televíznu nahrávku Večere s Havranom s bývalým arcibiskupom Róbertom Bezákom a kazateľom českobratskej cirkvi Danielom Pastirčákom. Ďalší dlhoročný návštevník VAD Peter Kalmus príde s filmom Prípad Kalmus, ktorý na nedávnom festivale Cinematik v Piešťanoch dostal prvú cenu medzi dokumentárnymi filmami.Violončelista Jozef Lupták zahrá sólokoncert Free in One venovaný zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej a Peter Machajdík, najhranejší slovenský autor v zahraničných rádiách, predvedie skladbu Johna Cagea 4'33'' vo svetovej premiére.pripomenul organizátor.Okrem Večere s Havranom festival ponúkne aj ďalšie diskusie, a to s Michalom Kaščákom, Michaelom Kocábom, Andrejom Bánom, Fedorom Gálom či Jánom Levoslavom Benčíkom. Počas celého festivalu bude v priestoroch Domu kultúry ŽSR výstava fotografií Ľuba Vojteka z predchádzajúcich ročníkov či plagátov Waldemara Švábenského.