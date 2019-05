Víkend otvorených parkov a záhrad 2019 Foto: NT n.o. Foto: NT n.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (OTS) - Aj tento rok môžu obyvatelia a návštevníci Slovenska navštíviť parky či záhrady so zaujímavými príbehmi, sprístupnené počas prvého júnového víkendu v rámci medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Novinkou v hlavnom meste sú tematické prehliadky po vybraných okruhoch s odborným sprievodcom.Už 11. ročník tejto akcie,ktorej cieľom je prezentovať a zdôrazňovať hodnoty našich parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany sa koná po celom Slovensku cez víkend 1. – 2. júna 2019. Podujatie na Slovensku je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrátane Slovenska zapája 19 krajín Európy. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Ľubice Laššákovej, ministra životného prostredia p. Lászla Sólymosa a v Bratislave aj pod záštitou primátora Hlavného mesta Bratislavy p. Matúša Valla.Ústrednou témou tohto ročníka podujatia je Záhrada a jej živočíšna ríša. Pre všetky naše parky a záhrady je otázka biodiverzity veľmi dôležitá. Aj naše mestské historické či novodobé parky a záhrady sú domovom mnohých živočíchov. Aby sme vytvorili živú záhradu, plnú užitočných živočíchov, je potrebné pestovať zdravo a bez využívania chémie. Ochranou parkov a záhrad chránime aj ich živočíšnu ríšu, ktorá je síce často veľmi nenápadná ale jej funkcia je nenahraditeľná!Pod hlavičkou VOPZ sa v rámci Slovenska predstaví celkom 101 lokalít, ktoré sú zaujímavé svojou históriou, záhradným dizajnom a architektúrou, ekologickým či aktívnym prístupom vlastníka, zbierkami rastlín ale i nevšedným príbehmi, ktoré sa k nim viažu. Počas VOPZ môžu návštevníci zhliadnuť verejné i súkromné lokality - historické parky a záhrady,ukážkové prírodné záhrady, ovocné sady,škôlky, zelené námestia, arboréta alebo aj krásne udržiavané školské záhrady. Veľa z nich je verejnosti počas roka neprístupných.V spolupráci s organizáciou arboristov na Slovensku (ISA Slovensko) budú v mnohých vybratých lokalitách na Slovensku sponzorsky ošetrené stromy a ISA Slovensko i tento rok venuje a zasadí v jednej zo zúčastnených lokalít vzrastlý strom. Tento rok sa budev piatok 31.5.2019 sadiť 250-300 cm vysoký Cornus florida (drieň kvetnatý) v Banštiavnickej botanickej záhrade.Stále viac obľúbené podujatie organizuje nezisková organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je obnova, ochrana a sprístupňovanie prírodných a kultúrnych pamiatok a lokalít na Slovensku.Myšlienku prezentácia a zdôrazňovania hodnôt parkov a záhrad, ich ochranu a obnovu budú môcť návštevníci podujtia podporiť darovaním dobrovoľného príspevku a ako poďakovanie získajú odznaky či magnetky s nápisom Priateľ parkov a záhrad, ktoré výtvarne obohatili žiaci Základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku.Zoznam všetkých zapojených parkov a záhrad, spolu s programom podujatia nájdete na stránke www.vopz.sk