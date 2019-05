Villas-Boas sa stal novým trénerom Olympique Marseille

Na archívnej snímke futbalový tréner Andre Villas-Boas Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Marseille 28. mája (TASR) - Novým trénerom francúzskeho futbalového klubu Olympique Marseille sa stal Portugalčan Andre Villas-Boas. Na tomto poste nahradil Rudiho Garciu, ktorý skončil v OM po tejto sezóne.Bývalý európsky šampión si nedokázal zaistiť v tabuľke pozíciu, ktorá by pre neho znamenala miesto v niektorej z európskych klubových súťaží. To má teraz zmeniť 41-ročný tréner, ktorý už v minulosti viedol kluby ako FC Porto, Chelsea Londýn, Tottenham či Zenit Petrohrad.Podľa agentúry AFP, ktorá čerpala informácie z prostredia renomovaného magazínu France Football by Portugalčan mal ročne zarobiť až 7,2 miliónov eur. V Zenite zarábal 8,5 miliónov ročne a v čínskom Šanghaj SIPG až 12 miliónov.Villas-Boas podpísal zmluvu na dva roky.citovala agentúra AFP slová klubového majiteľa Franka McCourta.