Vinári v USA sa obávajú nedohody s Kanadou

Washington 22. septembra (TASR) - Obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvoláva neistotu vo viacerých sektoroch americkej ekonomiky. Okrem dôsledkov dovozných ciel voči Číne sa mnohé podniky, ale najmä farmári obávajú aj jeho vyhrážok, že v prípade nedosiahnutia dohody s Kanadou nahradí Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) nová, bilaterálna dohoda USA s Mexikom. K tejto skupine sa najnovšie pridali aj vinári.Pre amerických producentov a predajcov vína je totiž kľúčový práve kanadský trh a vyradenie severného suseda z dohody o voľnom obchode by im spôsobilo stámiliónové škody. NAFTA a pred ňou Dohoda o voľnom obchode USA a Kanady (CUSFTA) umožnili prudký rast predaja amerického vína v Kanade a táto krajina je v súčasnosti najväčším zahraničným trhom pre víno z USA.V minulom roku dosiahol export amerických vín do Kanady hodnotu 443,9 milióna USD (377,50 milióna eur), zatiaľ čo v roku 1989, keď začala platiť CUSFTA, predstavoval export 18,6 milióna USD. Na porovnanie, do Mexika vyviezli Američania vlani víno len za 22,5 milióna USD.povedal Michael Kaiser, viceprezident zoskupenia WineAmerica zastupujúceho vinársky sektor v USA.dodal.Trump tlačí na čo najskoršie dokončenie rokovaní s Kanadou, od ktorej ale žiada zmeny v terajšej dohode o voľnom obchode tak, aby podmienky viac vyhovovali Američanom. Napriek viacerým rokovaniam sa však zatiaľ Washington a Ottawa nedohodli. Ako uviedla kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová, cieľom Kanady je dosiahnuť nie skorú, ale pre Kanaďanov dobrú dohodu.(1 EUR = 1,1759 USD)