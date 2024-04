Vingegaard má po páde Okolo Baskicka poškodené pľúca, jeho obhajoba prvenstva na Tour de France je v ohrození

Zranenie ho môže vyradiť na niekoľko mesiacov

Ďalší zranení

5.4.2024 (SITA.sk) - Dvojnásobný víťaz slávnej cyklistickej Tour de France dánsky jazdec Jonas Vingegaard má okrem zlomeniny kľúčnej kosti a viacerých rebier aj poškodené pľúca.Obhajca prvenstva na TdF z predchádzajúcich dvoch rokov sa zranil pri páde počas štvrtkovej 4. etapy pretekov Okolo Baskicka na severošpanielskych cestách. Jazdec tímu Visma-Lease A Bike je stále v nemocnici v meste Vitoria-Gasteiz, jeho stav je stabilizovaný.Spomenuté poranenia môžu dánskeho pretekára vyradiť na niekoľko mesiacov, čo by v praxi znamenalo, že nebude obhajovať prvenstvo na Tour, ktorá sa začne 29. júna. Vingegaard vo štvrtok narazil do betónovej priekopy, kde zostal nehybne ležať. Lekári ho odniesli na nosidlách do sanitky, pričom na tvári mal nasadenú kyslíkovú masku. Dán v Baskicku obhajoval vlaňajšie prvenstvo.Vingegaard vyhral oba preteky, na ktorých v tejto sezóne štartoval. Najprv uspel v Taliansku na Tirreno- Adriatico a neskôr ovládol aj na podujatí Gran Camino v Španielsku. Bol považovaný za veľkého favorita Tour de France, no po štvrtkovom páde je jeho tretí titul bez prerušenia ohrozený.Okrem Vingegaarda spadli aj ďalší elitní jazdci, zranili sa pri tom aj Slovinec Primož Roglič (BORA - hansgrohe) či Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Belgičan možno už v piatok podstúpi operáciu. Do nemocnice putovali aj Austálčan Jay Vine ( UAE Emirates ) a Belgičan Steff Cras ( TotalEnergies ).Riaditeľa pretekov Juliána Erasa nehoda v danom mieste prekvapila, keďže organizátori podujatia označili zákrutu za "ľahko zvládnuteľnú". Incident sa stal 35 kilometrov pred cieľom etapy v meste Legutio.„Nikdy neviete, kde môže dôjsť k nehode. Tento rok sú cesty dobré, široké a ľahké. Tá zákruta doprava bola jednoduchá a pár metrov pred ňou jazdci dostali znamenie, aby sa na ňu pripravili," povedal Eraso pre španielske rádio Cadena SER.