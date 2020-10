Virtuálna realita vo vašej obývačke: Pozrite sa na svet inými očami

Virtuálne zážitky pre všetkých

19.10.2020 (Webnoviny.sk) -Túžite liezť po skalách v prostredí ázijského zálivu, prejsť misiu so špeciálnou jednotkou, či maľovať trojrozmerné obrazy? To všetko môžete zažiť v pohodlí svojej obývačky. #VRpreTeba je ideálnym riešením pre všetkých nadšencov budúcnosti, na veselé večery s priateľmi a rodinou, či na osobnú psychohygienu. Sú v nej nainštalované rozmanité VR hry, ako sú Fruit Ninja, SuperHot v Matrix štýle až po celosvetovo najúspešnejšiu hru Beat Saber (mimochodom s česko-slovenskými koreňmi), ktorá vyhrala herné Oscary – The Game Awards, a zlákala na spoluprácu populárne hudobné skupiny, ako je Green Day a Linkin Park, a exkluzívnymi skladbami tu prispel aj známy producent Timbaland."Samotné nasadenie okuliarov vás prenesie na akékoľvek miesto na planéte a dovolí vám zažiť nevídané.," tvrdí Rostislav Peníška, konateľ spoločnosti Adrop.sk. Single večer, teambuilding alebo aj väčší event môžete urobiť výnimočnejším s okuliarmi virtuálnej reality. "Zásadným aspektom, ktorý pomôže dostať virtuálnu realitu do každej rodiny, je možnosť pripojiť VR k televízii a zdieľať s ostatnými v miestnosti priebeh hry." dodáva R. Peníška.Sada VR pre Teba príde po objednaní záujemcovi domov so všetkým potrebným k nastaveniu a jednoduchému zapojeniu virtuálnej reality. Bez zbytočných káblov a špeciálnych technologických zdatností je VR headset Oculus Quest pripravený k okamžitému použitiu. Navyše vďaka špeciálnym vstavaným snímačom máte s VR okuliarmi a ovládačmi Oculus Touch pocit akoby boli vaše pohyby vo virtuálnej realite skutočné.Za špičkovou technológiou zážitku z virtuálnej reality stoja Vrgineers v spolupráci s vývojovou spoločnosťou Quanti. "Jedným z našich cieľov bolo odstrániť problémy spojené s nastavením VR technológie a priniesť zákazníkom skvelý zážitok, ktorý bude tzv. Plug & play - teda fungujúci okamžite po zapojení," opisuje Marek Polčák, CEO spoločnosti VRgineers, ktorá vyvíja profesionálny headset pre VR a radí sa k celosvetovým špičkám v odbore. "Veríme, že vo virtuálnej realite je budúcnosť. Našou snahou je sprístupňovať nové technológie ľuďom v čo najzrozumiteľnejšie forme, aby boli ľahko využiteľné, a veríme, že práve VR pre teba je tou správnou cestou," hovorí Václav Podlipný, šéf českej softvérovej ​​a hardvérovej ​​firmy Quanti.Presvedčte sa o kvalitných službách Adrop.sk na vlastnej koži a na vlastné oči. Virtuálny zážitok #VRpreTeba si môžete zapožičať už za 75,00 €/deň, alebo 115,00 €/2 dni. Viac informácii o produkte, hrách VR a možnostiach požičania nájdete na www.adrop.sk. Informačný servis