Visa a jej globálni partneri rozširujú cezhraničné platby

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (OTS) - TransferWise prostredníctvom riešenia Visa Direct zjednodušuje medzinárodné prevody peňazí v Európe.Posielanie peňazí pre bežných spotrebiteľov a firmy by v dnešnom prepojenom svete malo byť také jednoduché a bežné ako odoslanie SMS správy. Avšak spotrebitelia a podniky sa ešte stále v mnohých prípadoch musia zmieriť s manuálnymi procesmi, vysokými poplatkami a používaním hotovosti, aby mohli priateľom, rodine či obchodným partnerom poslať peniaze. Visa spolupracuje s partnermi a klientmi z celého sveta na zjednodušení, digitalizácii a znížení nákladov v rýchlo rastúcom svete prevodov. A to aj prostredníctvom Visa Direct, riešenia na odosielanie platieb v reálnom čase, pomocou ktorého sa za posledný rok spracovali 2 miliardy transakcií.Visa oznámila, že globálna technologická spoločnosť pre medzinárodné platby TransferWise začne svojim zákazníkom poskytovať ďalšiu funkciu, ako rýchlo a bezpečne prevádzať peniaze na debetné karty v reálnom čase. Túto integrovanú službu, ktorá bola pôvodne dostupná v Španielsku, plánuje spoločnosť uviesť do prevádzky aj v Rumunsku, Maďarsku, Českej republike a Bulharsku. S TransferWise majú zákazníci možnosť vopred poznať štruktúru poplatkov a takisto im poskytuje transparentný prehľad nákladov spojených s odosielaním a prijímaním cezhraničných platieb. Spoločnosť TransferWise plánuje v roku 2020 pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Visa a integrovať Visa Direct do svojej ponuky postupne v celej Európe, aj celosvetovo.“ povedalgenerálny riaditeľ Visa pre Českú republiku a Slovensko. „.“S cieľom zaviesť riešenie Visa Direct celosvetovo spolupracuje Visa s ďalšími finančnými inštitúciami, technologickými partnermi a lídrami v oblasti platobných prevodov, vrátane takých spoločností ako sú EMQ, MoneyGram a Remitly – aby si mohli majitelia účtov vo viac ako 200 krajinách pripísať platby rovno na kartu, a to všetko cez jediné miesto pripojenia.“ povedal, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti TransferWise. „Spoločnosť Visa nedávno tiež získala Earthport , jednu z najväčších nezávislých sietí ACH na svete. Kombinovaná ponuka, ktorá zlúči existujúce funkcionality Visa a siete Earthport, umožní klientom Visa Direct vykonávať tzv. push platby pre väčšinu populácie používajúcej bankové služby, a to prostredníctvom jediného pripojenia. Práve toto je kľúčovým prvkom k dosiahnutiu cieľa spoločnosti Visa: byť jediným miestom pripojenia - sieťou sietí - pre tisíce finančných inštitúcií a miliardy koncových používateľov z celého sveta.