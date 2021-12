Visa predstavuje krypto poradenskú službu, ktorá pomôže v novej ére pohybu peňazí

Štúdia spoločnosti Visa skúma postoj spotrebiteľov a prijatie kryptomien



Kryptomeny majú vplyv. Medzi dospelými, ktorí spravujú financie svojej domácnosti je povedomie o kryptomenách veľmi vysoké, 94 %.

Angažovanosť je vyššia na rozvíjajúcich sa trhoch. Na týchto trhoch používa alebo vlastní kryptomeny 37 % spotrebiteľov z tých, ktorí majú povedomie o kryptomenách, v porovnaní s 29 % respondentov na rozvinutých trhoch.

Medzi kľúčové motivátory patrí budovanie bohatstva a viera v krypto ako budúcnosť finančných služieb. Najväčšou motiváciou vlastniť a používať kryptomeny je účasť na "finančnej ceste budúcnosti" (42 %) a budovanie bohatstva (41 %) – oba motivátory sú orientované na budúcnosť.

Platobné karty prepojené s kryptom a krypto odmeny sú atraktívne. 81 % spomedzi súčasných vlastníkov kryptomien prejavuje záujem o platobné karty prepojené s kryptom. Teda také, ktoré umožňujú konvertovať a míňať kryptomeny u predajcov, rovnakým spôsobom, ako sa používa bežná debetná alebo kreditná karta. 84 % sa zaujíma o krypto odmeny, ktoré umožňujú zbierať kryptomeny ako odmenu za platby kartou.

Spotrebitelia sú ochotní zmeniť banku kvôli krypto produktom. Celkovo 18 % spotrebiteľov tvrdí, že by pravdepodobne alebo veľmi pravdepodobne v nasledujúcich 12 mesiacoch zmenili svoju súčasnú banku na takú, ktorá ponúka produkty súvisiace s kryptomenami. Platí to najmä pre rozvíjajúce sa trhy, kde je takých spotrebiteľov až 24 %. Spomedzi spotrebiteľov, ktorí už kryptomenu vlastnia, je takmer 40 % ochotných zmeniť svoju súčasnú banku.



14.12.2021 (Webnoviny.sk) - Oblasť kryptomien sa stáva pre finančné inštitúcie čoraz významnejšou. Nový globálny prieskum ukázal, že takmer 40 % vlastníkov kryptomien by pravdepodobne zmenilo svoju súčasnú banku na takú, ktorá ponúka krypto produkty.Spoločnosť Visa, svetový líder v oblasti digitálnych platieb, oznámila spustenie služby Global Crypto Advisory Practice v rámci Visa Consulting & Analytics (VCA), ktorá má pomôcť klientom a partnerom napredovať na ich vlastnej krypto ceste. Deje sa to v čase, keď sa digitálne meny čoraz viac udomácňujú v povedomí verejnosti. Podľa prieskumu , ktorý zverejnila spoločnosť Visa, je povedomie o kryptomenách medzi tými, ktorí rozhodujú o financiách, veľmi vysoké - 94 %.Pochopenie krypto ekosystému je pre finančné inštitúcie, ktoré chcú prilákať alebo si udržať zákazníkov ponukou kryptomien, pre maloobchodníkov, ktorí sa chcú venovať NFT alebo pre centrálne banky, ktoré sa zamýšľajú nad digitálnymi menami dôležitým prvým krokom. Vďaka skúsenostiam s viac ako 60 kryptoplatformami má globálna sieť konzultantov a produktových expertov spoločnosti Visa rozsiahle odborné znalosti, aby pomohli finančným inštitúciám vyhodnotiť krypto príležitosti, vyvinúť konkrétne stratégie a riadiť nové používateľské skúsenosti a inovácie, ako sú programy krypto odmeňovania či digitálne peňaženky spotrebiteľov s integráciou CBDC (digitálne meny centrálnych bank)."V minulom roku sme zaznamenali podstatný posun v myslení našich klientov. Od túžby skúmať a experimentovať s kryptomenami sa posunuli k skutočnému budovaniu stratégie a plánovaniu produktov," povedal Carl Rutstein, riaditeľ Visa Consulting & Analytics."Od spoločnosti Visa sa chceme dozvedieť viac o digitálnej mene a prípadoch jej použitia, ktoré sú najrelevantnejšie pre rôzne oblasti biznisu, aby sme poskytovali čo najlepšie služby našim zákazníkom v nadchádzajúcich rokoch," povedala Uma Wilson, výkonná viceprezidentka, riaditeľka pre informácie a produkty v UMB Bank. "VCA nám pomohla začať zamýšľať sa nad tvorbou stratégie – od výberu produktov a partnerov až po zvažovanie technológií, financií, rizík a dodržiavanie predpisov."Záujem klientov o vytváranie krypto riešení je tu a nový prieskum spoločnosti Visa ukazuje vysoké povedomie a akceptáciu medzi spotrebiteľmi na celom svete. Nová globálna štúdia " The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage ,” ukázala, že takmer jedna tretina respondentov sa už priamo zaoberala kryptomenami buď ako investičným nástrojom, alebo ako prostriedkom výmeny. Takmer 40 % vlastníkov kryptomien z prieskumu uvádza, že by v nasledujúcich 12 mesiacoch pravdepodobne alebo veľmi pravdepodobne zmenili svoju súčasnú banku na takú, ktorá ponúka produkty súvisiace s kryptomenami."Krypto predstavuje technologický posun v oblasti pohybu peňazí a digitálneho vlastníctva," povedal Terry Angelos, SVP a globálny šéf fintech, Visa. "V čase, keď spotrebitelia menia svoj prístup k investovaniu, k výberu banky a menia aj svoje názory na budúcnosť peňazí, bude každá finančná inštitúcia potrebovať krypto stratégiu."Štúdia Visa, ktorá skúmala viac ako 6 000 respondentov, rozhodujúcich o financiách na ôsmich trhoch (Argentína, Austrália, Brazília, Nemecko, Hongkong (SAR), Južná Afrika, Veľká Británia a USA), priniesla nasledujúce poznatky:Ak si chcete stiahnuť štúdiu a dozvedieť sa viac, kliknite sem " The Crypto Phenomenon: Consumer Attitudes & Usage ".Úplnú metodiku prieskumu nájdete v správe, ktorá je k dispozícii tu Informačný servis