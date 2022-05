Viskupič: Matovič znásilňuje demokraciu a dovoľuje si to, k čomu sa neznížil ani Mečiar či Fico

Zneužívanie legislatívneho procesu

Matovič znásilňuje demokraciu

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dúfam, že pani prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísaním zákona dá Národnej rade SR (NR SR) a poslancom šancu na reparát.Na sociálnej sieti to uviedol predseda finančného výboru parlamentu a poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič v súvislosti s prijatým vládnym zákonom o financovaní voľného času dieťaťa.To, ako Igor Matovič s pomocou strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) podľa Viskupiča pretlačil rodinno-inflačný balíček, je s prehľadom najväčšie zneužitie skráteného legislatívneho konania v celej histórii Slovenskej republiky.„O takto veľkej sume (približne 1,3 miliardy eur ročne) sa v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní ešte nikdy nerozhodovalo. Nedovolil si to Mečiar ani Fico... až Igor Matovič. Je to také zásadné znásilnenie demokracie, tak ,bagrom’ pretlačený zákon, že by si mali spytovať svedomie všetci poslanci, čo za tento zákon zahlasovali,“ povedal Viskupič.Poslanec taktiež uviedol, že s jedlom rastie chuť a pýta sa, čo bude nabudúce. „Desím sa, čo je druhá časť dohody medzi OĽaNO a ĽSNS,“ poznamenal. Viskupič si myslí, že Matovič nie je demokraticky zmýšľajúci politik.