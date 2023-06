Viskupič ostáva na poste predsedu SK8 a združenie podpísalo memorandum so SIEA

Voľba predsedníctva

15.6.2023 (SITA.sk) - Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8 predĺžilo mandát svojmu súčasnému predsedovi, trnavskému županovi Jozefovi Viskupičovi na ďalšie obdobie.Združenie o tom informovalo v tlačovej správe s tým, že ústrednou témou štvrtkového zasadnutia SK8 bola voľba predsedníctva a kontrolóra združenia.Na post podpredsedov boli zvolení Milan Majerský z Prešovského samosprávneho kraja, Ondrej Lunter z Banskobystrického samosprávneho kraja a Jaroslav Baška z Trenčianskeho samosprávneho kraja.Za kontrolóra bol zvolený predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka . Predsedníctvo bolo zvolené na obdobie dvoch rokov.Zástupcovia žúp prostredníctvom videokonferencie privítali aj ministra zdravotníctva Michala Palkoviča , s ktorým diskutovali o návrhu na nové usporiadanie ambulantných pohotovostných služieb.Ako ďalej združenie informovalo, zasadnutie prinieslo aj podpis Memoranda medzi SK8 a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou . Cieľom spolupráce je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.„Spolupráca sa bude zameriavať prioritne na kvalitné vytvorenie siete Regionálnych centier udržateľnej energetiky, ktoré by mali byť nápomocné pri redukcii uhlíkových emisií v regiónoch, zvýšenia energetickej efektívnosti kľúčových sektorov v území a zásadne zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov," vysvetlilo združenie SK8.Župy súčasne avizujú zámer uzatvoriť v blízkom čase Memorandom o spolupráci a urovnaní oprávnených finančných nárokov krajských samospráv pre rok 2023 medzi Vládou SR a SK8.„Na štvrtkovom rokovaní sa zástupcovia krajov zhodli na jeho znení, ktoré okrem iného zahŕňa aj odpustenie covidových pôžičiek, pôžičiek na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ako aj urýchlenie kompenzácie zvýšených cien energií a vyčlenenie dodatočných finančných zdrojov na úhradu zvýšených výdavkov za energie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku regionálneho školstva," informovalo združenie.Župy považujú za dôležité zaoberať sa aj problematikou regionálnych inovácií. „Odchod mladých ľudí do zahraničia je na kritických hodnotách a keďže cieľom je udržanie mladých talentov v krajine, je potrebné zmeniť súčasný model," vysvetlilo združenie s tým, že na zasadnutí privítali aj zástupcov Výskumnej a inovačnej agentúry.Tí predstavili možnosti spolupráce prostredníctvom Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2023.Župani sa dohodli aj na užšej spolupráci SK8 a Združenia miest a obcí Slovenska , čoho výsledkom je Deklarácia partnerstva územnej samosprávy, ktorú obe strany podpíšu v piatok 16. júna.