Viskupič verí, že preferencie SaS už svoje dno dosiahli a postupne začnú rásť. Odchod z vlády však neľutuje

Strašidelný výkon

Riziko pre verejné financie

„Atómovky“ ministra

Návrh je paškvil

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič verí, že preferencie SaS už dosiahli svoje dno, stabilizovali sa a „poctivou prácou znova začnú rásť“. Ako povedal v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl, v strane neočakávali, že by im boj s Igorom Matovičom a koalíciou priniesol zvýšenie preferencií. SaS však podľa jeho slov v žiadnom prípade neľutuje odchod z vlády.„Sme radi, že sa na tomto strašidelnom výkone, ktorý predvádza aktuálna vládna koalícia, nemusíme podieľať,“ zhodnotil Viskupič. Posledný prieskum agentúry Focus v novembri ukázal preferencie SaS na úrovni 8,1 percenta.Vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o tom, že boj sa po odchode SaS z vlády preniesol do parlamentu, vníma ako „absolútne zbytočné a neférové útoky“.„Áno, dnes už to nemá kto na koaličnej rade zablokovať, čiže aká hlúposť napadne v noci Igora Matoviča, taká sa tam príjme. Parlament je potom jediný priestor, kde sa dá argumentovať, takže ten súboj sa preniesol do parlamentu, je to tak,“ reagoval Viskupič.Strana Sloboda a Solidarita je podľa neho tvrdou a konštruktívnou opozíciou a jasne hlasuje proti škodlivým zákonom. Zotrvanie ministra financií Igora Matoviča pokladá Viskupič za riziko pre verejné financie, ale aj celú atmosféru v štáte.Polarizáciu Slovenska má podľa neho z veľkej časti na svedomí politika, ktorú denne presadzuje Matovič. SaS sa v najbližšom časovom horizonte už o odvolanie Matoviča z funkcie pokúšať nebude, ale ak by taký návrh prišiel, sú pripravení ho podporiť.„Atómovky“ ministra financií hrozia podľa Viskupiča aj naďalej. Poukázal na to, že v druhom čítaní je návrh o eKase, ktorým chce minister financií vracať ľuďom DPH za bločky. Po nahratí bločku do mobilnej aplikácie by mohli získať naspäť časť sumy, ktorú za tovar alebo službu zaplatili.„Igor Matovič chce určovať, komu bude vracať, ako dlho a aké množstvo peňazí,“ poukázal predseda finančného výboru parlamentu Viskupič.Po prijatí tohto zákona by sa podľa neho pokojne mohlo stať, že by Matovič pred voľbami vyhlásil, že ľudia nebudú mesiac platiť žiadnu DPH. Mesačná DPH pritom predstavuje sumu 800 miliónov eur. V dôvodovej správe návrhu sa píše, že dosah návrhu na tento rok je 700-tisíc eur a pre ďalšie roky 300-tisíc eur, čo sú manipulačné náklady.„Ale to, čo to celé môže spôsobiť s verejnými financiami, tam vôbec nie je definované. Celý tento návrh je paškvil, je to zložité, administratívne náročné a hlavne to nepomôže,“ myslí si Viskupič. Podľa neho by bolo zmysluplnejším riešením zníženie DPH pre gastrosektor na 10 percent, napríklad na jeden rok.