Višňovský dúfa v úspech SR na MS, hráčom odkázal: Nečítajte noviny

Na archívnej snímke Ľubomír Višňovský. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský dúfa v úspech národného tímu na domácich MS. Podľa neho zverenci trénera Craiga Ramsayho nebudú čeliť takým očakávaniam verejnosti, ako hviezdami nabité slovenské mužstvo v Bratislave pred ôsmimi rokmi, ktorého bol sám súčasťou.vyslovil sa držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS (1-1-1).Višňovský dostal od generálneho manažéra a niekdajšieho spoluhráča Miroslava Šatana ponuku stať sa členom realizačného tímu v slovenskej reprezentácii, ale ju odmietol, keďže podľa svojich slov ešte nebol na takúto pozíciu pripravený.vysvetlil Višňovský. Aj keď niekdajší dlhoročný reprezentačný obranca nebude priamo pri slovenskom tíme, jeho tvorbu a výsledky pozorne sledoval.tvrdí.Súčasnému mužstvu by doprial rovnakú radosť, ako sám zažíval pri zisku troch medailí na MS. Prvú vybojoval s reprezentáciou na MS 2000 v Petrohrade, odkiaľ si odniesol striebro, po ňom nasledoval zlatý Göteborg 2002 a bronzové Helsinki 2003.spomína dnes 42-ročný Višňovský, ktorý vo finále MS 2002 proti Rusku (4:3) strelil prvý gól Filcovho tímu.Višňovský vie, aké náročné je dopracovať sa k cennému kovu, aj s na papieri silnejším kádrom.zdôraznil pre TASR. Na domácom šampionáte pred ôsmimi rokmi zažil sklamanie, keď nabitý tím na čele s Pavlom Demitrom, Mariánom Hossom, Mariánom Gáboríkom, Miroslavom Šatanom či Ladislavom Nagyom prehral s Nemcami, Rusmi, Čechmi i Fínmi a neprebojoval sa do štvrťfinále.Slováci sa naposledy prebojovali do štvrťfinále MS v Helsinkách 2013. Podľa Višňovského je v silách súčasného tímu preniknúť medzi najlepšiu osmičku.Súčasné mužstvo by podľa neho nemalo čeliť až takému silnému tlaku ako domáci tím pri MS 2011:Pre slovenských reprezentantov má bývalý obranca Los Angeles, Edmontonu, Anaheimu či NY Islanders jasný odkaz: