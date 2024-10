Visolajský: Lekári sú pripravení podať výpovede do konca októbra

Lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra. Aktuálne má výpovede pripravené 2462 lekárov. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Upozorňuje vládu, že je stále čas na to, aby sa veci vyriešili za rokovacím stolom.



Výpovede podľa Visolajského avizujú lekári z univerzitných, fakultných nemocníc, z väčšiny malých nemocníc, aj súkromných nemocníc. Ide o najviac vyťažené oddelenia, ako chirurgia, gynekológia, interné či kardiológia. "Bez týchto lekárov, ako sa Slovensko už opakovane presvedčilo, nie je možný chod slovenských nemocníc," podotkol Visolajský s tým, že výpovede pribúdajú každým dňom.

Odborári: Nejde o platy

Lekárske odborové združenie tvrdí, že nejde len o platy. Pripomínajú, že súčasťou dohody s bývalou vládou bolo aj to, že nemocnice sa nebudú meniť na akciové spoločnosti. Aj toto opatrenie je však súčasťou konsolidácie. „Akciové spoločnosti sú pre nás červená čiara,“ povedal Visolajský a komunikoval to aj prezidentovi.

Robertovi Ficovi pripomína, že sám v minulosti zmenu nemocníc na akciové spoločnosti označoval za možnú skrytú privatizáciu.

Visolajský hovorí, že mali v roku 2022 osem požiadaviek, nielen platy. Napríklad nemocniční lekári žiadali, aby sa zvýšili platy sestier, ale aj to, aby sestier bolo v nemocniciach viac. „Nerobí sa reforma školstva, vzdelávania sestier, neanalyzujú, prečo sestry odchádzajú,“ hovorí Visolajský. Ministerstvo podľa neho hrá „mŕtveho chrobáka“.

Odborári žiadali aj to, aby riaditeľ mal trestnoprávnu zodpovednosť, ak sa nedodržujú personálne normatívy, teda počet lekárov a sestier, ktoré musia byť na oddelení, aby vedeli zabezpečiť jeho chod. Nedostatok zdravotníkov podľa Visolajského spôsobuje úmrtia pacientov. Ak by toto opatrenie vláda prijala, kauza kardiológie na trenčianskej kardiológie by sa podľa Visolajského nestala, lebo by si to riaditeľ nedovolil.

Vláde vyčíta aj to, že nebude stavať Rázsochy. Bývalá ministerka Zuzana Dolinková (Hlas) rozhodla, že nemocnica nebude na bratislavských Rázsochách, ale v Ružinove. „Pán minister Drucker nám povedal, že nemocnica v Ružinove nikdy nebude,“ povedal Visolajský. Drucker je minister školstva, rokoval za Hlas o konsolidácii a bol aj súčasťou rokovaní s LOZ s novým ministrom Šaškom.

Nepostavenie nemocnice na Rázsochách podľa Visolajského pomáha skupine Penta, pretože neďaleko má vlastnú nemocnicu na Boroch.

Vláde pripomína, že zhruba 40 percent medikov sú samoplatcovia zo zahraničia.

Lekárom sa spomedzi požiadaviek podarilo zmeniť atestácie aj zrušiť zdaňovanie vzdelávania lekárov.

Visolajský vláde vyčíta, že nerobí poriadok v tom, kam idú peniaze v zdravotníctve. Podľa neho ide menej peňazí do nemocníc ako v Česku, ale biznis prosperuje. Pripomína, že z troch najbohatších Slovákov sú dvaja, ktorí podnikajú aj v zdravotníctve. Ide o Tomáša Chreneka z Agelu a rodinu Jaroslava Haščáka z Penty.