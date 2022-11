Visolajský:Návrh memoranda obsahuje len vágne sľuby a nerieši požiadavky

Návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši osem požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vyhlásil to šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský s tým, že materiál vládu k ničomu nezaväzuje a nesvedčí o snahe dohodnúť sa. LOZ dostalo návrh memoranda v pondelok (7. 11.).





Odborári podľa Visolajského pripravujú k návrhu memoranda podrobné stanovisko, v ktorom vysvetlia, s čím nesúhlasia. Zverejniť ho chcú v stredu (9. 11.). Ak vláda nepríde s konkrétnym zoznamom riešení, Visolajský avizuje, že s návrhom prídu oni.LOZ pripomenulo, že do uplynutia výpovednej doby lekárov ostáva 22 dní. Nerozumie, prečo vláda situáciu podceňuje a nekoná. "Polovicu výpovednej doby máme za sebou, ale riešenia zo strany vlády neprišli žiadne," skonštatovalo. Zároveň vyzýva vládu na rokovania, ktoré prinesú skutočné riešenia.Šéf lekárskych odborárov deklaruje, že LOZ je naďalej ochotné dohodnúť sa, no potrebná je aj druhá strana. Pripomenul, že posledné stretnutie s premiérom sa uskutočnilo koncom augusta. "Vláda ignoruje naše pozvania. Pozvali sme všetky relevantné parlamentné strany, oslovili sme ich so žiadosťou o stretnutie," ozrejmil.Priblížil, že na každom stretnutí sa stretli s pozitívnymi reakciami, konštruktívnou diskusiou a súhlasom, že požiadavky pomôžu slovenskému zdravotníctvu. Výsledkom stretnutí je aj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR v súvislosti s výpoveďami lekárov. "Veríme, že parlament nájde riešenia, aby sa situácia vyriešila," uviedol Visolajský.Poznamenal, že viacerí lekári, ktorí podali výpovede, majú množstvo nevyčerpanej dovolenky. "Zatiaľ sme ich nezačali čerpať, lebo oddelenia by nefungovali," vysvetlil Visolajský s tým, že aj náklady pri preplácaní dovoleniek budú obrovské. "Riešenia, ktoré ponúkame, sú najlacnejšie," skonštatoval.Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) minulý týždeň avizoval, že už má memorandum hotové. Lekárski odborári následne reagovali, že ho nedostali.