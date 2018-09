Viťaz prehral so Spartakom Moskva, Hrivíkov gól domácim nestačil

Na snímke Marek Hrivík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok



KHL - sumár:



Avangard Omsk - Neftechimik Nižnekamsk 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)



Góly: 22. a 49. Semjonov, 31. Pokka, 52. Širokov – 28. Porjadin, 40. Puustinen







Dinamo Minsk - Jokerit Helsinki 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)



Góly: 45. Chenkel - 17. Platt, 33. Grant, 44. Joensuu, 60. Anttila







Viťaz Moskovská oblasť - Spartak Moskva 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)



Góly: 38. HRIVÍK, 51. Aaltonen (HRIVÍK) - 17. Chocholačov, 21. Osipov, 60. Filatov







SKA Petrohrad - HK Soči 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)



Góly: 20. Kablukov, 28. Prochorkin, 40. Gusev - 46. Ščitov

Moskva 10. septembra (TASR) - Hokejisti Viťaz Moskovská oblasť prehrali v pondelkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na domácom ľade so Spartakom Moskva 2:3. Za Viťaz dal jeden gól slovenský útočník Marek Hrivík, pripísal si aj asistenciu pri góle Mira Aaltona, no ani to domácim na body nestačilo. V drese hostí odchytal celý duel slovenský brankár Július Hudáček a pripísal si 33 úspešných zákrokov.Avangard Omsk vyhral nad Neftechimikom Nižnekamsk 4:2. Dvoma gólmi sa na víťazstve domácich podieľal útočník Kirill Semjonov.